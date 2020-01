Kira Miró y Marina San José: "'Escape Room' es muy divertida, mientras se ríen los espectadores, les das un sustito"

MEJORES MOMENTOS DE 'YU, NO TE PIERDAS NADA'

En la obra hay un cadáver... ¿Han tenido ellas que morir alguna vez en una ficción? "Sí, y es ridículo. Tuve que morir de un disparo y me sentía ridícula, eso no puede ensayar", nos cuenta Kira Miró. "Aguantar la respiración es muy duro", explica. ¡A Marina San José no la han matado nunca!

¿Tienen ellas propósitos para este año nuevo?, ¿se han puesto manos a la obra con lo de ir al gym?, ¿o son como el resto de los mortales?

Bezos se pone del lado de la 'gente de a pie' para jugar a 'Misterios', un reto en el que hay que adivinar qué está pasando en una trama ficticia que da muy mal rollito. ¡Ana Morgade se las sabe todas! ¿WTF?

¡Toca set de las guapas! Aunque claro, no vale solo con ser bellas... ¡Hay que tener algo más! ¿Qué tienen ellas debajo de esos pelazos?, ¿sabrán quién fue Confucio?, ¿qué es un anfibio?, ¿conseguirán el título de Miss YuNiverso?

