¿Quiénes son los invitados de esta semana en yu, No te pierdas nada?

Otra semana más, yu No te pierdas nada vuelve a Europa FM de la mano de Ana Morgade para sorprendernos y divertirnos con los mejores invitados: desde la mejor música hasta las novedades literarias de la semana. ¡No te vas a querer perder nada!

Lunes 21

Para comenzar la semana con la mejor actualidad musical, Cupido nos presentará su nuevo single, Santa.

Tik Tok Monsters

Con Fox y Pantomima Full

Martes 22

Para continuar la semana con la mejor música, recibiremos a los chicos de Taburete, que nos traerán su nuevo single Roto y elegante.

Con Quantum Fracture, Lorena Castell y Darío MH.

Miércoles 23

Mitad de la semana, pero no por ello habrá menos diversión. Hablaremos con las chicas de Cariño, que presentan ahora su nuevo single No me convengo.

Con Wasabi, Maya Pixelskaya, Kapo 013 y Inés Bárcenas.

Jueves 24

Además, recibiremos a una auténtica promesa de la música nacional: Aleesha nos trae Ke sientes, el adelanto de su nuevo disco La Patrona.

Con Lorena Castell y Hormigas.

Viernes 25

Para dar inicio al fin de semana de la mejor de las formas, los chicos de Pantomima Full charlarán con Fyahbwoy, que estrena su nuevo disco recién salido Equilivrium.

Con Ileovlogs y Roi Méndez.

Domingo 27

Además, Lorena Castell y Bnet cerrarán la semana con la mejor música urbana de nuestro país. Este domingo recibiremos a Beret, que nos va a contar todo sobre las novedades musicales que traerá este 2022 y que, además, nos hablará sobre Vodafone Yu Music Show en La Coruña.

Con Roi Méndez y Rizha.