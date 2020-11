Adexe y Nau, Errecé, Joaquín Reyes, Maya Pixelskaya y más en 'yu, no te pierdas nada' (16/11/2020)

Errecé es cinturón negro de judo y Alberto Casado asegura que sabe repartir bien... ¿Habrá combate a muerte? Mientras se deciden, el rapero nos cuenta que ha rodado un nuevo vídeo con un cochazo de eso de categoría: un Porshe antiguo muy top. Además, su reportaje de hoy indaga sobre una noticia que nos ha dejado loquísimos: ¿será capaz Iker Jiménez de dejar a un lado sus misterios?

Después del repor Rober Bodegas y Errecé han intentado tirarse el uno al otro... ¡Pero no lo han conseguido!

¡Tienen 15 y casi 18 pero llevan 5 años ya como profesionales de la música! Hablamos con Adexe y Nau, el dúo canario que acaba de estrenar 'RKT', un tema dembow que lo ha petado en América Latina.

¿Cómo han llevado la pandemia y la bajada de conciertos? "Estamos trabajando en una tercera gira, a ver si para el año que viene se puede. Como no hubo mucho movimiento nos pusimos a componer", nos cuentan sobre RKT y lo próximo que está por llegar. ¡Y es que menudo estirón han pegado! Los años pasan y al pequeño, Nau, hasta le ha cambiado la voz. "Hay canciones en las que ya no llego al tono que era", cuenta. "Ahora se escucha mucho mejor la fusión de las voces".

"Si a ti mismo no te gusta tu tema no puedes hacer que le guste a la gente. Es una nueva etapa". "Ahora estoy mucho más con la composición, antes no tenía la cabeza para eso, pero ahora lo hacemos todo juntos", dice Nau.

Lo cierto es que este nuevo tema se ha colado entre las listas más populares de Latinoamérica, un lugar donde siempre les han apoyado. "Cuando vamos a Latinoamérica el cariño que nos dan es impresionante", cuenta Nau. ¿Hay alguna cosa de la que se arrepientan de todos estos años? "Todo lo que pasó es porque tenía que pasar, y todos esos escalones es lo que nos ha llevado a tener lo que tenemos", explica Adexe.

¡Terminamos con Maya Pixelskaya y su juego de "la bola y las monedas"! Adexe y Nau conocen bien el juego y hasta han visto los torneos que se han hecho así que... ¡¡Esperamos que tengan buen nivel!!

Y después de este récord que han marcado Adexe y Nau, Maya Pixelskaya nos trae trucos para disfrutar más de internet... Webs con información random pero divertidisima, herramientas para ser hípsters, celebrities que no actualizan sus webs... ¡Vas a alucinar!

¡Lunes con Joaquín Reyes! El humorista nos trae a Britney Spears, la princesa del pop que saboreó las mieles del éxito en los 90. ¿Cómo está ahora con el nuevo varapalo judicial que le impide recuperar el control sobre su vida?

Tanto trabajo y tanta exposición mediática hicieron que Britney Spears sufriese una crisis nerviosa delante de la prensa, que la fotografió rapándose la cabeza, y desde entonces su padre tiene su custodia, es decir, controla sus cuentas y bienes. Ella ha puesto recursos para intentar recuperar su vida pero todavía no ha conseguido su propósito.

"Qué inesperado volver a perder, creo que no ayudó que me pusiera como un basilisco, que me pusiera a dar voces allí... Pero ahora he decidido que voy a llevarlo de la mejor manera posible", cuenta. El hasta #FreeBritney fue tendencia durante el proceso... "Pero solo había solo cinco fans fuera, yo flipo".

Britney ha decidido no cantar hasta que pueda recuperar su libertad. "Boca cerrada y tiro la llave al río", sentencia. ¿Y qué va a hacer mientras tanto? "Me pongo a bailar sin música y luego delante de un espejo, sabiendo que detrás de él hay gente que me está viendo, a veces pagan entradas, soy como un chimpancé".

¿Qué le parecería que se hiciese una película sobre su vida? "Está guapa la idea, me gustaría que me hicieron en 3D porque no soy real", dice medio llorando. "Ni siquiera me elegirían en el casting de mi vida", lamenta.

Pero cuidado porque Britney Spears tiene muchos fans gallegos, sobretodo en Lugo, de donde le mandan un montón de empanadas. ¡Les aprecia mucho! "Lo que pasa es que me abren los paquetes, se empiezan la empanada y eso jode un montón".

