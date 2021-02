Álvaro Cervantes, Susana Abaitúa, Roi Méndez, Sergio Bezos y mucho más en 'yu, No te pierdas nada' (19/02/2021)

ILEOVLOGS DESEA TENER BARBA, AUNQUE SEA PELIGROSO

iLeoVlogs sabe que la gente con barba está fastidiada, como Rober Bodegas. Parece ser que la mascarilla no se ajusta bien a los rostros con barba y claro, puede colarse por ahí alguna micropartícula contagiosa...

¿Realmente es peligroso llevar barba?, ¿qué piensa la calle de este riesgo?, ¿se afeitarían para tener más seguridad? El Gobierno de Dinamarca solo permite llevar barba de tres días... ¡Qué fuerte!

De paso, iLeoVlogs aprovecha para preguntar a qué edad salieron las primeras barbas... ¡Porque a él todavía no le ha salido! A Rober Bodegas le han echado 54 años... ¡Y a Fox casi 40! "Tengo envidia de la gente que tiene barba", reconoce iLeo.

ÁLVARO CERVANTES Y SUSANA ABAITÚA

Recibimos a Álvaro Cervantes y Susana Abaitúa, que nos presentan la comedia 'Loco por Ella', una película dirigida por Dani de la Orden.

Susana Abaitúa le envió el guion a su psicólogo porque interpreta a una chica bipolar y no quería caer en los estereotipos. "Quería que me ayudase y me diese más información, ajustamos alguna cosita para ser más concretos con el tipo de bipolaridad que sufría el personaje", explica.

¿Cómo es meterse en un personaje maníaco depresivo? "Es más el trabajo de campo previo, y luego todos a una", dice la actriz. "Fue duro las dos primeras semanas porque era rodaje nocturno, te desorienta un poco". Terminaron de rodarla justo dos semanas antes de que se declarase el Estado de Alarma.

Para ambos es su primera comedia romántica. "Yo había visto las típicas y ahora me encanta", dice Álvaro. "Yo una vez al año veo Titanic, pero solo hasta que se chocan", cuenta Susana, que reconoce que es más de ver películas románticas que comedias.

"Cuando vi su nominación al Goya me volví loca, fue un subidón", dice Susana sobre la nominación de Álvaro, que está nominado por su papel en 'Adú'. Por su parte, Susana está nominada en los Premios Feroz como Mejor actriz de reparto por 'Patria'.

SERGIO BEZOS Y SUS BREAKING NEWS

Sergio Bezos tiene novedades que contar, aunque no sean excesivamente relevantes... "Google me mandó un mensaje diciendo que habían vuelto los ovillos de lana, han puesto al más tonto de Goole a espiarme", dice el colaborador, que también trae un reportaje calentito: ¿a qué hora se duerme la gente?, ¿se trasnocha mucho en España?

ROI MÉNDEZ, REY DEL PELAZO

¡El colaborador más vivaracho! Recibimos a Roi Méndez, que reconoce que cuando lleva el pelo limpio parece Camilo Sesto. "Me lo lavo poco", asegura.

El cantante nos desvela por qué su madre eligió Roi como su nombre. "No fue por nada especial, sino porque fue un nombre corto que nos gustó, es un nombre gallego, no es Rodrigo, es Roi", dice la madre en una nota de audio.

TIK TOK MONSTERS: CAR DE LORENZO

¡Recibimos a Car de Lorenzo! La joven acumula más de un millón de seguidores en TikTok y es innegable que su creatividad para los memes y los sketches la ha catapultado a este éxito en la aplicación de moda.

Car de Lorenzo está entusiasmada por visitar el yu, ¡pero nosotros más por recibirla! La joven empezó en la cuarentena a hacer vídeos de broma porque estaba aburrida... ¡Y ya tiene más de un millón de seguidores! "Los veo cuando los edito pero ya nunca más, sino me saco defectos por todos lados", cuenta.

"Siempre me ha gustado hacer el tonto pero lo intentaba disimular", dice Car de Lorenzo, que antes tenía su cuenta de Instagram muy cuidada... ¡Y con este éxito ese postureo se ha ido al garete! "Yo antes tenía un trabajo. Hice arquitectura e intentaba tirar por ahí, ahora por las mañanas trabajo y por la tarde grabo", explica. "Siempre rezo para que nadie del trabajo vea un vídeo. Igual lo saben pero no me dicen nada, puede ser", reconoce. "Son puretas, tienen Facebook, no Tiktok".

¿Su familia cómo lo lleva? Parece que su madre lo llevaba bien al principio, luego mal y ahora... ¡Le saca críticas cuando algo no le gusta!

¿CÓMO NO LIGAR? CON FOX

Cuando todo era campo, él ya estaba aquí, plantando el césped de yu. Fox nos cuenta que NO hay que hacer para ligar a través de las redes sociales. Cuidar el perfil de Tinder es algo básico... ¿Deslizarías a la derecha para hacer match con estos elementos?

