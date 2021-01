Amarna Miller, Álvaro Casares, Lorena Castell, Sergio Bezos y más en 'yu, No te pierdas nada' (28/01/2021)

Amarna Miller en yu / yu, No te pierdas nada

Después de un breve repaso a las noticias del día, Sergio Bezos se sienta en el parquecito de yu para traernos más actualidad. Sí, aquí las 'breaking news' no paran...

El Ayuntamiento de Madrid recomienda preparar una mochila de emergencia por si las condiciones meteorológicas empeorasen... ¡Y es que la nevada ha dejado preocupados a los madrileños! Pero cuidado porque la web en la que difundían este particular consejo... ¡¡Ha desaparecido!! ¿Ha cambiado el Ayuntamiento de opinión?, ¿qué pedían que metieran los vecinos?

Amarna Miller acaba de publicar 'Vírgenes, esposas, amantes y putas', un libro en el que ha estado trabajando varios años. La creadora de contenido nos habla del proceso de creación y lo que supone para ella este lanzamiento.

La joven nos cuenta que la publicación de 'Vírgenes, esposas, amantes y putas' ha sido como "un parto super largo". "Es un libro sobre feminismo, donde intento analizar el rompecabezas que significa ser mujer hoy en día a través de experiencias personales", explica Amarna, que ya va por la segunda edición. ¿Piensa que se está redefiniendo el significado de ser mujer? "Tenemos que coger las etiquetas que nos han impuesto y hacerlas propias. Podemos ser lo que queramos pero siempre desde nuestros propios términos".

Y claro, siendo tan creativa y tan productiva... ¿En qué pierde el tiempo Amarna? "Bueno, me he enganchado a una serie que va sobre hadas, es mi guilty pleasure estos días que estoy un poco agobiada por el libro", reconoce.

Terminamos la entrevista con Darío EmeHache, que viene a poner a prueba a Amarna con nuestro ya mítico juego "la bola y las monedas". ¿Qué tal se le da Amarna el mundo gamer?, ¿le gustan los videojuegos?

Arkano no sabía qué hacer esta semana en su sección para el yu y ha pedido a sus seguidores de las redes que le den ideas... Y claro, las propuestas que han llegado son un poco "hot". ¿Cuál es la experiencia sexual más extraña que has vivido? Atento porque estas no tienen nombre...

El freestyler nos trae las experiencias sexuales más raras que han vivido sus seguidores. Sí, esta semana Arkano hace su trabajo gracias a anécdotas de desconocidos... ¡No es listo ni nada!

Tirones en medio del acto, monitores de campamento con muchas ganas... ¡Alucina! ¿Te imaginas que estás a punto de caramelo y de repente empieza a sonar el himno de España?, ¿cómo reaccionarías?

Lorena Castell nos trae un debate que a ella le pilla un poco lejos, el tema de los exámenes presenciales, las clases online y las restricciones de la educación para frenar el covid. ¿Cómo llevan los estudiantes este tema?, ¿hay más discursos a favor o en contra de las medidas?

Álvaro Casares es nuestro tiktok monster de esta semana... ¡Y ha venido cargado de dulces para Morgade y compañía! "Tik Tok tiene unas normas super fuertes, casi me censuran un vídeo por salir sin camiseta", nos cuenta.

El joven hace humor en tiktok con temas de costumbrismo básico... ¡Y funciona! Pero cuidado porque también hace monólogos. "Tenía un show con un colega y con la pandemia está parado, así que en abril espero estrenar uno en solitario".

