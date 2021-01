Lorena Castell, Xuan Lan y la meditación: "No se puede hacer una maratón si no estás entrenado, pues el cerebro es igual"

Lorena Castell nos viene a hablar de la meditación y el mindfulness , esa técnica que sirve para relajarse y dejar la mente en blanco. "Hubo una época en la que lo conseguí, me levantaba todos los días a las seis de la mañana y meditaba" , explica, pero ahora parece que ya no sigue la rutina...

MEJORES MOMENTOS DE 'YU, NO TE PIERDAS NADA'

Lorena Castell, Xuan Lan y Ana Morgade / yu, No te pierdas nada

Controlar la ansiedad del día a día, desconectar de la rutina, conocerse a uno mismo, ser consciente, coger perspectiva... La meditación sirve para multitud de cosas, pero hablamos con la experta Xuan Lan, que además de ser una eminencia en este mundo, dio clases a los alumnos de Operación Triunfo.

"Siempre lo dejamos todo para luego, así que yo recomiendo probarlo a todo el mundo", cuenta.

¿Qué consejo le diría a las personas muy nerviosas que no logran concentrarse? "Hay la parte de posturas y la del silencio, que es la más difícil cuando empiezas. Si tienes un profesor o un vídeo que te guía no tienes que hacer nada, solo seguir las instrucciones", cuenta.

La meditación guiada es más fácil y en estos tiempos de confinamiento viene muy bien para despejar la mente. "La voz te lleva a un sitio donde tu no eres capaz de ir. Empieza con 5 minutos y luego tu mente se acostumbrará y llegarás a 10. No se puede hacer una maratón si no estás entrenado, pues el cerebro es igual".

Terminamos la charla preguntándole cómo fue su experiencia en Operación Triunfo. "Nunca había tenido alumnos que no quisieran la clase. Eran jóvenes a los que les habían impuesto esta técnica. Se dieron cuenta de que el trabajo en el escenario genera ansiedad, les enseñé a meditar y relajarse en poco tiempo", explica. ¡Y además les daba masajes, menudo chollo!

