Anier, Victoria Martín, Maya Pixelskaya, Errecé, Bnet y más en 'yu, no te pierdas nada' (3/12/2020)

Los hemos tenido por separado, pero no juntos. ¡Bnet y Errecé se baten en duelo en yu! Los freestylers vienen al parquecito a tirarle beef a todas las personas que no estañan cumpliendo con las restricciones del coronavirus. ¡Porque no todos los jóvenes son irresponsables! ¡Los yusers tenemos conciencia!

Recibimos a Anier y Shaolin Monkey, dos raperos que están muy acostumbrados a sentarse en parques, así que en esperamos que en el nuestro estén a gusto. ¡Tienen nueva música entre manos!

Los artistas nos presentan su tema 'After Show', con un estilo old school muy reconocible y un videoclip muy cañero. ¿Han montado una fiesta para el video como excusa para pasarlo bien un ratito? "Hombre no, pero sí lo hemos pasado bien".

¿Qué es lo primero que van a hacer cuando las restricciones del COVID-19 desaparezcan?, ¿echan de menos cantar en directo? "Hay ganas de aglomeración ya, de festivales", reconocen.

"Yo he tenido que cancelar una gira entera prácticamente", dice Anier, que ya está reubicando todos los conciertos para el 2021. ¡En nada anunciará nuevas fechas!

Maya Pixelskaya nos trae en su sección un juego para aprender a ligar por Zoom que ha petado mucho en pandemia, pero en realidad a ella lo que le gusta... ¡Son los japoneses y su concepto del 'Kabedón'!

Lorena Castell viene a hablar del pesimismo. Cada vez son más las noticias que llegan sobre la vacuna y muchos están emocionados por la nueva realidad post pandemia, pero puede que si las cosas no salen bien, la decepción sea doble. ¡Lo analizamos!

Llevamos 9 meses de pandemia... ¿La gente está pesimista u optimista? Lorena Castell nos habla de las dificultades de gestionar las emociones sobre algo que no podemos controlar.

Conectamos con Sandra Hernández, terapeuta, para hablar de este tema. "Tenemos que intentar reducir el optimismo, las cosas están mejorando pero no tanto tanto como para salir tan rápido de esto", dice la especialista.

Victoria Martín está muy contenta y viene cargada de cosas que contar. La hater está muy contenta de que Obregón de las campanadas pero también ha descubierto quien tiene la culpa del coronavirus. "Fue Makoke, que nos deseó un buen año", explica. ¿Cómo habrá llegado a esa conclusión?

