Aria Bedmar, Ylenia Baglietto, Gakian, Roi Méndez y mucho más en 'yu, no te pierdas nada' (10/02/2020)

¡Baby Yoda ya es el muñeco Funko más vendido del mundo! Esa es una de las noticias con las que abrimos este 'yu' tan de lunes. ¡Eso pasa porque siguen comprando muñecos aunque sean más viejos que el tabaco!

¡Menudo furor! Ylenia Baglietto y Aria Bedmar han petado el plató de yu de fans, porque su historia de amor en Acacias 38 ha calado muy hondo... ¡El fenómeno Maite y Camino, ahora bautizadas como #Maitino, es una locura! ¡Ríete tú de Brangelina!

"El pasado de mi personaje es que fue violada en su pueblo, de hecho se quedó con un trauma y no hablaba, y yo propuse que Camino fuese bollera porque no puede soportar a los hombres", dice Aria sobre su personaje. "Gracias a Aria tengo trabajo", bromea Ylenia. ¡Pensaban que no se la colarían a los guionistas y al final sí!

¿Y saben ellas que existe un pueblo real que se llama Maitino?, ¿se apuntarían para dar el pregón de las próximas fiestas? Fox trae las preguntas que los fans nos han puesto en las redes sociales, como... ¿Qué edad tienen los personajes de Maite y Camino? "Eso en realidad no lo sabe nadie", dicen. ¡Nos han llegado preguntas desde Australia! ¿Por qué a veces tocan el tiembre y otros entran directamente? Misterios novelescos...

¡Las sometemos al polígrafo! Viajamos a una tarde cualquier de 1914 y Diego Fabiano se transforma para preguntar a Ylenia Baglietto y Aria Bedmar cual es la medicina que cura la homosexualidad. Y... ¿Son felices con el papel que los hombres les han dado? ¡Bien de sarcasmo!

¡Mandamos a Ventura a los Oscar! Eso sí, lo mandamos virtualmente porque dinero para el billete de avión poco... ¡Menos mal que no hace falta estar allí para repasar las películas premiadas y momentazos de la gala! La actuación de Gisela, la de Juan Camus.... ¡Y la de Eminem!

Roi Méndez nos cuenta que tiene una canción que se llama Nuclear, pero no sabemos si creérnoslo. De momento es un disco de Leiva... ¿Cree el cantante en San Valentín?, ¿le gusta celebrarlo? "Es que mi aniversario es el día de San Valentín", confiesa. ¿Le habrá compuesto un tema a su chica? "Le voy a regalar un pack de experiencias personalizado", dice poco antes de darse cuenta de que el regalo es una m****.

¡Llega el misterio con FoxBusters! Fox se sienta con Roi Méndez para hablar de una temática muy interesante de la que hemos hablado anteriormente... ¡Los dinosaurios! Atentos porque la teoría de los creacionistas al respecto es cuanto menos curiosa.

¿Gakian está bien de la cabeza? La joven, que hace vídeos en las redes, nos cuenta que solo interactua con sus gatos. "No tengo mucha vida social", confiesa. "Tengo un gato vizco", dice. "Como Leticia Sabater", dice Urrutia.

¡Le pedimos a Gakian que nos haga unos vídeo-tutorial de los suyos! Además de dejamos a Bezos para que haga de gato, por si lo necesita... ¡Y esto es lo que nos ha quedado!

A Señor Cheeto no le han dado un Oscar, sorprendentemente. El gamer/humorista/millenial nos habla del concierto en Barcelona de Hatsune Miku, una especie de holograma virtual que canta... Y tiene un montón de fans. Flipando nos hemos quedado... ¡Pero atención porque esto ya lo hizo Madonna en los MTV Awards de 2006! Y hablando de ídolos virtuales... No podemos no hablar a Miquela, la instagrammer que no existe.

