Gisela actuará en los Oscar interpretando 'Into The Unknown', de Frozen 2

And the Oscar goes to… ¡El dedo loco que publicó las predicciones de la Academia! La Academia de Hollywood ha publicado por error una imagen con las 'predicciones' para los Oscar 2020, en la que aparecen los posibles ganadores de la gala. Rápidamente, la Academia borraba ese tuit, atribuyéndolo a un fallo, que nada tenía que ver con su propia predicción, que veremos que se cumple o no este domingo...