Marta Sango, Mister Peke, Bezos, Lorena Castell, Fox, Arkano y Roi Méndez en 'yu, no te pierdas nada' (30/01/2020)

Ana Morgade, acompañada de Sergio Bezos y Pablo Ibarburu ya son oficialmente viejos que miran obras siguiendo en directo la construcción del nuevo hospital de Wuhan.

Repasan las grandes noticias del día como el hotel que ha abierto Cristiano Ronaldo en Madrid o la mujer detenida en Alicante por robar 40 'satisfyer' y la más importante, el estreno de 'Universo', el tema con el que Blas Cantó representará España en Eurovisión, llega la primera sección del día:

LORENA CASTELL

Nos trae su "musiquita random" para repasar toda la actualidad musical. Desde el estreno de 'Universo', el tema de Blas Cantó para Eurovisión, hasta un repaso por los Grammy que no ha quedado libre de salseo: La reconciliación de Ariana Grande con su padre, Rosalía y Dua Lipa en el club de strippers o el acento cubano que de repente le salió a la catalana cuando le hicieron unas preguntas en la gala. ¡No te lo pierdas!

MARTA SANGO

Marta Sango, ex concursante de OT 2019, viene a presentarnos 'Por ti', su primera canción. Además hablamos con ella de su musical 'La llamada', de uñas postizas y se enfrenta a la "entrevista mal" de Bezos. ¿Quieres saber cuál es su tipo de pared favorita? ¡Aquí te lo dejamos!

Fox sale a la calle para ofrecerle a la gente un euro: "¿Qué es mejor, tener un TikTok y o no tener ni tic ni TOC y todo ok?". ¿Serán todos tan jóvenes como el?

ARKANO

Hoy Arkano no se siente especialmente feliz. ¡Y no pasa nada! El artista critica la felicidad impostada en las redes sociales y reivindica el poder no estar al 100% todos los días: "El haberme mostrado natural ahora, me ha hecho sentir mucho mejor".

A continuación pasa al rimadero para hacernos una muestra del proyecto 'Ha Ha Hate', de la Fundación Vodafone España, donde improvisa rimas para responder a mensajes de odio en las redes sociales.

MISTERPEKE

Tras Arkano tenemos a una verdadera estrella en TikTok, Misterpeke. El colombiano nos explica las claves del éxito de la red social de moda que, asegura, va a desbancar a Instagram en 2021. ¿Tú ya te has abierto una cuenta?

ROI MÉNDEZ

Por último, hemos tenido a Roi Mendez con el que hemos intentado grabar un vídeo a cuatro voces, tal como él mismo había publicado en su Instagram. El problema es que Bezos ha sacado de quicio al gallego y se ha llevado algún que otro insulto. ¡El Roi más exigente!

Y no podemos irnos sin pedir perdón por las cagadas del programa: A Teruel, a Marta Sango por atracarla con el rap en directo, al directo de Instagram, a la RAE por el doble 'intrínseco' de Roi Mendez y por el selfie final de Pablo Ibarburu, que si no lo habéis visto en Twitter os lo dejamos aquí para que no os lo perdáis. ¡Hasta mañana!

👉 Recuerda, ' yu, no te pierda nada ' deen Europa FM.