Cariño visita yu, No te pierdas nada

¡Miércoles en yu con Ana Morgade y Valeria Ros, que reciben a las chicas de Cariño! También se viene Álvaro Wasabi, que no tendrá una lámpara mágica pero sí las mejores recomendaciones, con Maya Pixelskaya buceamos en Internet, con Kapo013 ponemos nota a las noticias de la semana e Inés Bárcenas nos enseña a ligar con responsabilidad en apps de citas. Para eso es nuestra psicóloga de cabecera.

¡Genio de las recomendaciones! No tendrá una lámpara mágica pero Álvaro Wasabi siempre acierta con nuestros deseos cuando le pedimos que nos traiga material audiovisual que valga la pena. El spin off de Vikingos, La edad de la ira en Atresplayer, la nueva categoría de los Oscar en los que se puede votar online y mucho más.

Cambian casi tanto de look como de pareja, y es que cada vez que hay una "ruptura gorda" las Cariño se pasan por la peluquería. Otra cosa es que salgan contentas. Su nuevo single se llama 'no me convengo' y rezuma sonido Cariño por todos los poros. ¡Charlamos con ellas!

Seguimos con Maya Pixelskaya, con la que siempre nos sumergimos en las profundidades de la red, un abismo del que nunca sabemos cómo vamos a salir. Videojuegos con tramas loquísimas y una fusión con Kapo013, nuestro juez en nómina. ¿Cómo valorarán los dos las noticias más locas de la semana?

Hemos hablado de dependencia emocional, de relaciones tóxicas, del síndrome del impostor... Con la psicóloga Inés Bárcenas siempre aprendemos cosas nuevas que nos ayudan a entendernos mejor. Este miércoles aprendemos a ligar "bien" en las redes sociales, con inteligencia emocional.

