Carlos Sadness, Pol Granch, Natalia Ferviú, Beauty Brain y más en 'yu, no te pierdas nada' (26/06/2020)

¡Arrancamos este #yuMusic con la sección más random que te puedas echar a la cara! Sandra Delaporte y Ventura se intercambian los papeles y esta vez será la cantante la que le haga terapia al pseudosicólogo Ventura. ¿La conclusión? ¡Mucho Ego Hyde, vamos, que está subidísimo!

¡Seguimos con Adivina La Canción! Pol Granch y Ventura se la juegan con nuestro clásico reto musical. Dani Martín, Ed Sheehan... "Me encantaba el Canto del Loco. Siempre de pequeño cantaba como con la boca cerrada y mi padre me decía, pero ábrela hombre", cuenta el cantante.

Pol Granch tiene origen francés, pero lleva muchos años en España... ¿En qué idioma soñará? "En español. Hace mucho que no voy a Francia, lo entiendo perfectamente, pero me cuesta, tengo que ir a perfeccionarlo", revela.

Pol Granch estrena 'Tengo que calmarme', un álbum que cierra capítulos y abre otros. De padre francés y madre española, el cantante asegura que el disco ya estaba hecho antes del confinamiento, porque durante la cuarentena solo ha hecho "churros". Además el álbum llega con el videoclip de 'Chocolatito', un tema muy dulce... ¿Cuál es su chocolate favorito? "Me encanta el blanco".

Cuando salió de Factor X estuvo teloneando a Laura Pausini, ¿qué recuerda de aquello? "Sí, cuando eres telonero la gente no te escucha a ti, es raro". "Son experiencias, vi eso y dije 'hay que seguir currando'". ¿Hizo buenas migas con Laura? "Hace bastante que no hablo con ella, pero lo pensé ayer, sí, tengo que mandárselo".

"En cuanto tengo una maqueta la mando para saber la opinión de mis amigos, tengo poca personalidad, si alguien me dice que un tema es aburrido lo descarto. Confío en todo el mundo, todas las opiniones son válidas para mi", confiesa.

Y al ser bilingüe... ¿Utiliza el francés para ligar? "Tengo una canción en francés, 'Heroína', va de desamor, siempre tiro por ahí, pero a la hora de cantarla en público no solo expreso con la voz, también los movimientos...".

Natalia Ferviú nos lleva de viaje a través de la música. Hoy vamos a "un lugar más allá del aircoiris", es decir, que tenemos una playlist muy "orgullosa" para celebrar el mes LGTBIQ. ¡Feliz Orgullo 2020!

¡Actualidad musical con Pablo González Batista! Bad Bunny, Arca, J Balvin... ¡Las listas están que arden! Desgranamos el 'neopop' de Arca en la nueva colaboración que ha estrenado con Rosalía y e intentamos elegir la canción del verano.

¡Llega el momento de presentar a un cantante que podría protagonizar un anuncio de un champú! Carlos Sadness acaba de estrenar nuevo álbum, 'Tropical Jesus', un disco que tenía previsto lanzar en mayo, pero tuvo que retrasarlo un poquito por todo lo que ha pasado estos últimos meses. "Pensábamos que era imposible tener algún bolo este verano pero parece que poco a poco ya tenemos alguno".

El cantante ha hecho un vídeo lyric para cada uno de los temas.. ¡Un auténtico currazo! "Los hice en cuarentena, era eso o hacer recetas con kefir, probé el de cabra y es durillo". Lorena Castell le recomienda tomarlo con frutos rojos, pero parece que ni así... "Sabe como un yogur caducado", exclama el cantante.

Para la portada de Tropical Jesus, su nuevo trabajo, el cantante hizo una sesión de fotos en la 'Salvation Mountain', un lugar muy pintoresco y especial en medio del desierto de California. ¿Qué le pareció cuando fue? Lorena Castell dice que no es para tanto... "A mí en foto me parece que queda bastante bien, luego en persona no es para tanto. No queríamos caer en eso de poner un Jesús con palmeras para la portada. Allí había una identidad visual muy potente... Fuimos a California para eso y me compré un montón de ropa en Los Ángeles".

Lo cierto es que aunque a simple vista parezca un trabajo en la línea de los sonidos habituales de Sadness, hay temas en los que se nota las nuevas influencias. "Es un disco con mucha fusión, a día de hoy escuchamos muchos estilos de música, la sonoridad urbana... He trabajado mucho así, sin pensarlo, y eso le da una espontaneidad al disco", confiesa. Por ejemplo, 'Todo estaba Bien' tiene un estribillo bastante perreable y ningún indie me ha echado la bronca", bromea.

¡Nos conectan con la música urbana día sí, día no! Vuelven los Beauty Brain a iluminarnos con novedades musicales y un invitado especial... ¡Moneo! ¡Directamente desde el estudio!

