Hinds, Ventura, Beauty Brain, Aleesha y mucho más en 'yu, no te pierdas nada' (5/06/2020)

Muy miscelánea la sección de Sandra Delaporte... Hablamos de música, los primeros besos de la adolescencia y la pubertad... Esa época tan complicada en la que las hormonas pueden jugarte una mala pasada.

¡Comenzamos con Hinds y nuestro clásico Adivina la Canción! La primera canción ha sido una de The Strokes, uno de los grupos que empezaron admirando y de los que ahora se han hecho amigos.

"Tocamos con ellos en Nochevieja, en Nueva York, en el Barclays Center de Brooklyn. Les gustamos tanto que nos pidieron que fuésemos sus teloneras en Londres, en París y en Belfast, y allí nos hicimos verdaderos amigos".

¿Cómo lo llevan con el reggaeton?, ¿les gusta para salir de fiesta? "Sí, claro, Shakira nos la ponemos a veces para calentar la voz".

¡Hora de charlar con las Hinds! ¿Cómo les ha pillado esto del coronavirus, tenían muchos planes? "Teníamos todo el año cerrado y ha habido que cancelarlo todo", explican, así que por lo menos se han quitado el mono de la música tocando desde casa.

"Me he jurado a mí misma no volver a tocar en directo en casa, no se puede, lo teníamos que hacer grabando un vídeo y montándolo, pero nunca más. Está guay porque hemos creado contenido pero no más", explica Carlotta.

Ahora nos presentan su tercer disco, un álbum con el que se consagran ya en el panorama musical. "Llevamos 6 años ya", nos cuentan. Además tienen nuevo vídeo, Just Like Kids. "Es una mezcla de todos los consejos que nos siguen dando, desde nuestros jefes hasta gente que no conocemos de nada".

Aníbal Gómez no ha podido venir hasta el plató pero tiene un juego online para Las Hinds muy divertido: cuatro canciones mezcladas y ellas tienen que adivinar cuáles son...

¡Momento Karaoke! Dividimos a Las Hinds en dos equipos para que nos canten como si estuvieran dándolo todo en cualquier sala madrileña un viernes noche. ¡A tope!

¡La música no ha parado durante la cuarentena... Salvo un día! Pablo G Batista nos habla de todo lo que ha pasado en torno a las protestas en contra del racismo en Estados Unidos, un movimiento con el que la música se ha solidarizado con un parón al que se unieron miles de artistas de todo el mundo.

Los Beauty Brain nos presentan este viernes a aleesha, una artista urbana que escala puestos en las tendencias musicales como alma que lleva el diablo. "Desde pequeña me han enseñado música americana, es una inspiración, y ahora en Ibiza hay tantas culturas que coges de todo".

¡Ventura viene con algo dulce y sabroso! El colaborador nos trae las últimas novedades de la recta final de Operación Triunfo, que después del parón por coronavirus, está a punto de elegir a su ganador o ganadora. ¡Actualízate de los últimos salseos de los triunfitos!

Ventura nos trae el resumen de los finalistas, los últimos expulsados y las mejores anécdotas del programa. "Apareció un finalista más en el plató a última hora, una mosca que lleva apareciendo ya unos días", explica.

Y bueno, lo que sí nos ha dejado en shock es la historia de Nia y la pelota de pimpón en las extremidades... "Se le coló, pero qué tipo de aspersión tiene", se pregunta Lorena. "Al final con una cuchara sopera y una pequeña la saqué", confesó Nia.

Y en los temas amorosos... "La única pareja que ha llegado al final son Eva y Hugo, que entró con novia, luego la dejó, luego parece que dejó a Eva y ahora no se sabe si están juntos o no", resume Ventura. ¡Pero menudos salseos se traen! Además hay unas imágenes que podrían confirmar que se han dado un pico en la Academia... ¿A ti qué te parece?

👉 Puedes ver a Ventura a partir del minuto 1:24

