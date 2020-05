Cepeda, Natalia Ferviú, Angy Fernández, Beauty Brain y mucho más en 'yu, no te pierdas nada' (29/05/2020)

Empezamos el viernes haciendo un repaso a las noticias musicales de la semana. Que si los padres de Hailey Bieber no querían que saliese con Justin, que si Rolling Stone ha sacado una lista de los mejores debuts...

Está tan en la pomada... ¡Que solo se dispensa en farmacias! Natalia Ferviú propone hoy una playlist con canciones para viajar por el mundo sin salir de casa.

No tiene una cuenta de Twitter... ¡Tiene una bomba de relojería! Charlamos con Cepeda, que dice que no quiere salir de casa hasta la fase 6. "Me he acostumbrado a estar en casa y no hay quien me saque ahora", nos cuenta, aunque igual luego se toma algo con Roi Méndez... "Me gusta estar en casa, no es algo que me agobie". Además parece que se le dan bastante bien las tortillas de patatas...

¿Habrá descubierto algún tema o género nuevo durante esta cuarentena? "He aprovechado para desintoxicarme. Nada más empezar esto acababa de terminar de componer el disco y estaba saturado. Sí que salí a grabar el disco, porque me dieron un permiso, fue heavy".

"Justo coincidió con los momentos en los que la gente no salía para nada. Yo me levantaba a las 8 y media para ir a grabar y no había ni palomas por la calle", explica. ¡Wow!

El artista estrenó Gentleman antes del confinamiento y probablemente sus fans no hayan dejado de reproducirla estos días... ¡Pero es que también conocemos los detalles de su nuevo álbum! "Me han echado una bronca", reconoce. "Hablar de lo que has sentido escribiendo un tema ayuda".

Con David Otero, además cantar en de Tal Como Eres, estrenarán juntos '2007', un tema sobre reencuentros... ¡Qué ganas de escucharlo! "Es la época en la que dejé de ir al colegio para ir a la Universidad". "Me encanta lo que hace David Otero, es como la Cenicienta de la música moderna. Una persona que suma, estoy encantadísimo de que haya aparecido en mi vida".

"He hecho una especie de canción protesta pero es para mi, es un desahogo", revela. "A una parte de España no le gustaría". ¿Y qué nos puede decir de Con los Pies en el Suelo? "El disco nuevo son 12 temas que creo que tienen más calidad que los anteriores, no tengo miedo a decirlo". ¿Y tiene alguna favorita? "Sí, pero en conjunto todas las canciones podrían ser perfectamente singles".

Lorena Castell le propone a Cepeda relacionar cada uno de sus temas con una palabra, un adjetivo o un sentimiento... ¡Y menudas cositas hemos descubierto! Hipocresía, sexo, amor frustrado...

¡Momento de poner a prueba sus conocimientos musicales! Cepeda juega con Angy Fernández al concurso de oído musical más top de la radio. Lorena Castell recita las letras de unos temas que los artistas tendrán que adivinar... ¡Y puede que uno de ellos se atreva a hacer trampas!

Aprovechamos para preguntarles cuál ha sido su peor momento 'tierra trágame' encima del escenario... Caídas, lapsus con la letra... ¡Pero le puede pasar a cualquiera!

Pablo González Batista nos trae, como cada viernes confinado, los mejores temas que se han creado durante la cuarentena. ¡La gente con talento no descansa ni en plena pandemia!

¡Fantasía pura! Los Beauty Brain cierran el programa con las novedades urbanas más virales. ¡Atento porque aquí está la crème de la crème!

