Charo López visita 'yu, No te pierdas nada'

¡Lunes en yu, No te pierdas nada! Ana Morgade y Victoria Martín reciben a Lorena Castell con sus cositas random, Ventura se pone en su faceta de cupido para traernos un reportaje sobre bodas, charlamos con la cómica argentina Charo López y Antonio Resines ayudará a los jóvenes yusers a llevar mejor su transición a la vida adulta.

El primero en pasar por aquí este lunes es una persona a la que llamamos miércoles, porque básicamente siempre está en el medio. Ventura se ha ido hasta IFEMA a buscar parejas que estén planeando su boda, pero atención porque nuestro colaborador no cree en el amor desde que Casillas y Sara Carbonero se divorciaron.

¡Divertidísima y feminista a más no poder! Charlamos con la cómica argentina Charo López, que acaba de estar en el festival de Rivas 'Coño Humor'. "En el mundo, más o menos, todos los reímos de lo mismo, pero aquí pienso que hay más respeto, es más solemne", cuenta la humorista, que tiene a Ana Morgade como uno de sus grandes referentes.

Desorden y caos. Esa es la definición más precisa de Lorena Castell, que se viene al yu de lunes para traernos las novedades más random. Que si Zara va a empezar a cobrar las bolsas, que si la polémica con Carmen Mola ha acaparado todos los titulares del fin de semana... ¡Entérate de todo!

Antonio Resines inaugura la nueva sección de yu, No te pierdas nada 'Madurando', en la que cada semana alguien al que bautizaremos como "la voz de la experiencia" nos iluminará con su sabiduría de vida. Igual no nos sirve para mucho, pero las risas no nos las quita nadie.

