Charo López, cómica argentina: "En el mundo todos los reímos de lo mismo, pero aquí pienso que hay más respeto, es más solemne"

¡Divertidísima y feminista a más no poder! Charlamos con la cómica argentina Charo López, que acaba de estar en el festival de Rivas 'Coño Humor'.

Charo López arranca su entrevista en el yu, No te pierdas nada asegurando que Rivas es uno de sus polígonos favoritos. Este fin de semana ha estado en el festival Coño Humor, que comenzó cuando cuatro mujeres, estando de cañas, se propusieron montar un festival de humor.

La cómica acostumbra mucho a entablar un diálogo con el público. "Pregunto, consulto, igual cosas de la maternidad, a ver qué piensan", asegura la joven, que está tan desbordada que cuenta que "hago feminismo que ni yo respeto ideológicamente, pero emocionalmente me pasan otras cosas".

¿Nota diferencias entre el público español y argentino? "En el mundo, más o menos, todos los reímos de lo mismo, pero aquí pienso que hay más respeto, es más solemne", cuenta la humorista, que tiene a Ana Morgade como uno de sus grandes referentes. "Nos conocemos de la improvisación, hemos coincidido en muchos certámenes internacionales. Hubo una época en la que parecíamos gemelas", explica Morgade, que revela que la conoció cuando tenían 25 años.

Entre la improvisación y el stand up comedy hay muchas diferencias, por eso es importante no mezclar los géneros. También cada uno tiene su propia manera de preparase los textos. "Tengo un cuaderno lleno de porquerías, o notas de voz en el móvil", dice sobre su método de escritura.

Victoria Martín quiere saber si después de tantos años sobre los escenarios se sigue teniendo el síndrome del impostor. "Se tiene pero mejor, la gente cuando dice 'soy lo máximo' se aleja de la realidad. La sensación de tener que seguir aprendiendo es necesaria", cuenta.

¿Siente la presión de hacer chistes desacertados o malos? "Sí, pero aprendí que no les puedes gustar a muchas personas, hay veces que me gusta que me digan que soy un gusano, es como 'funciona'", cuenta Charo López.

