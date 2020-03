Glòria Serra, Iker Jiménez (Joaquín Reyes), Iñaki Urrutia y mucho más en 'yu, no te pierdas nada' (19/03/2020)

¡Se cancela Eurovision! Ana Morgade comienza el jueves hablar del drama musical del año. Blas Cantó no podrá finalmente cantar su tema 'Universo' delante de toda Europa. Ay coronavirus, cuánto la estás liando... ¡Basta ya!

Lleva en cuarentena prácticamente desde que nació... ¡Se llama soledad! Ana Cardo conecta desde el baño de su casa para hablarnos de aplicaciones perfectas para ver desde el WC.

¡Lo sabe todo! Iker Jiménez a.k.a Joaquín Reyes conecta con 'yu, me quedo en casa' para hablar de los fenómenos paranormales que pueden darse durante un confinamiento. "Una prima de mi mujer vino a pasar el finde y nos ha pillado la cuarentena, así que se ha tenido que quedar. Está endemoniada". "Decía que tenía gases, pero es el demonio"

¿Y cree en Dios Iker Jiménez? ¡Ana Morgade se atreve a preguntarle lo que todos quieren saber! "Tengo una concha que traje de Peñíscola y por ahí me habla el Señor".

"Estaba revisando la caldera y he visto que me ha salido una cara en la pared. Mi mujer y yo creemos que es Norma Duval", cuenta. ¡Misterios por doquier! ¿Y cómo se entretiene Iker?, ¿se habrá vuelto gamer? "Estoy jugando al FIFA con gente muerta. Se llama Fifa Fandtom y no hay fuera de juego porque no se detectan".

Además Iker tiene una predicción para el futuro. "En junio habrá muchos esguinces, la gente volverá a hacer deporte y la vamos a liar". ¡Claro que sí!

Puedes ver a Joaquín Reyes en el minuto 22:

¡Nueva entrega de 4,5 es 5! Sergio Bezos nos da clases a distancia. Saca lápiz y papel, imprescindibles para retener la lección del día. Tutankamon, sarcófagos, Nefertiti, su familia..

"Esto es un sueño". Esas han sido las primeras palabras de Iñaki Urrutia, que sigue en pijama presentando concursos él solo. Sus vecinos ya ni le contestan... ¡Hoy juega con Morgade, Bezos y Pablo Ibaburu! De premio... ¡Un rollo de papel higiénico!

Puedes ver a Iñaki Urrutia en el minuto 48:

¡Un icono del periodismo! Glòria Serra se compromete a visitar el programa presencialmente, pero mientras... ¡Conectamos con su casa! "Estamos respetando todas las normas, solo hay algún reportero grabando las ciudades vacías", nos cuenta sobre el especial de 'Equipo de Investigación' sobre el coronavirus.

Glòria nos habla del programa de mañana viernes en laSexta. "Intentas ser siempre informativo, dar información veraz y acompañar a la gente", dice. "Vamos a hablar de cómo nos va a afectar esto a nivel económico, queremos avanzar algunas de las hipótesis".

"Hay cosas que hemos cambiado. El tono era más rimbombante, teníamos que llamar la atención para consolidarnos con la audiencia", nos cuenta.

Así, aprovechando este escenario apocalíptico que nos ha dejado el coronavirus... Le hemos pedido que nos de un aviso de los suyos para llamar a la población a que se quede en casa... ¡Y nos ha entrado miedo!

Además Glòria Serra nos cuenta los métodos que está poniendo en práctica para entretener a los peques de la casa. Juegos clásicos, modernos, libros, salidas a la azotea por turnos... "Lo llevamos bien, aprendemos a contar y a escribir, aquí no se nos acaba el tema". ¡Y cocinando! "Soy muy conocinitas, la cocina catalana me encanta", dice. "Canelones, paella, currys y la cocina italiana..." ¡Wow, qué nivel! ¿¿Montará Serra su propia civilización?? ¡Lo tiene casi todo!

Puedes ver a Glòria Serra en el minuto 1:03

Recuerda, 'yu, no te pierdas nada' de lunes a viernes de 14 a 16h en Europa FM.

VUELVE A VER EL PROGRAMA COMPLETO