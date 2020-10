El Jincho, Lorena Castell, Errecé, Bnet y más en 'yu, no te pierdas nada' (20/10/2020)

Errecé viene de muy buen humor, y eso que le ha denunciado la asociación de abogados cristianos... "Nos ha venido bien", reconoce. Todo empezó por un cartel que supuestamente ofende a la comunidad cristiana y a miembros de VOX. "Pensábamos que iban a tirarnos piedras pero solo vienen abuelas a hablarnos del cartel, el pobre hombre de la recepción está...".

El freestyler sale a la calle una semana más a preguntar cositas en su ya clásico... "¿Qué preferirías?"

Puedes ver a Errecé en el minuto 19:

¡Recibimos a El Jincho! Avisamos antes de empezar al cantante que la hierba de nuestro parque no se fuma y el cantante nos cuenta que acaba de llegar de República Dominicana. "Es un público difícil, en único blanquito que respetan los negros son yo", dice.

"Bajaba a los barrios para hacer publicidad, conciertos no he podido hacer por el COVID", nos cuenta sobre sus andaduras por el país. La ultima vez que estuvo nos contó que le detuvieron hace tiempo, pero esta vez parece que no ha tenido problemas.

En el último mes ha sacado 5 temas nuevos y todos están en las tendencias de Youtube. "No soy mediático, soy undrerground y digo malas palabras, pero en el barrio están locos con El Jincho", nos cuenta sobre los fans que siguen sus carrera.

"Cuando censuras el arte ya no es arte, nadie le dice nada a Miguel Ángel nada por poner un huevo para fuera, es arte explícito, como mi música, pero es arte", dice sobre los medios que no le dan visibilidad.

"Yo en realidad no escribo, la mayoría de temas que hago son improvisados", confiesa. "Lo hago en el momento, me ponen un ritmo...". ¿Cuánto tarda en hacer un tema? "Media hora, 20 minutos... No me cuesta mucho trabajo". Eso sí, el artista reconoce que no tiene un plan en cuanto a estrategias de lanzamiento y cosas así. "Yo lo lanzo y ya, muy natural todo".

"Hay gente que dice que soy español, que por qué canto así, pero yo no busco fórmulas para vender, soy así", dice sobre los que le critican. "Antes los inmigrantes estaban mal vistos y yo andaba con ellos, he aprendido muchos códigos. Ahora los gitanos no cantan flamenco, cantan reggaeton. Yo llevo viviendo esa vida desde hace mucho", explica.

¿Habrá visto La Isla de las Tentaciones?, ¿se habrá cruzado con ellos? Mira que se graba también en RD... "Qué va, yo no lo veo".

¿Tiene algún referente con el que le gustaría colaborar de cara al futuro? "Me apetece grabar hace mucho con Ñengo Flow, ya está hablado, a la vuelta de la esquina. Y también con John Z", cuenta.

"Los gitanos veían ridículos a los raperos con gorra y ahora escuchan reggaeton", dice el artista, que señala que "el primer rapero de España es un rapero de clase media por eso los seguidores son de esa clase, pero yo soy de la calle y no se escribir bien. Yo no he aprobado lengua, cómo voy a rapear cosas del diccionario".

Para terminar la entrevista se sienta en el parquecito nuestro Sergio Bezos para "adaptar villancicos" con letras de El Jincho. ¿Qué le ha pedido a los Reyes Magos?, ¿se ve sonando como banda sonora de el anuncio de la lotería?

Puedes ver a El Jincho en el minuto 30:

¡Si la rima tuviese una cartera, la foto de dentro sería de Bnet! Recibimos al rapero para hablar de freestyle, de la final de la Batalla de Gallos de Red Bull, que se ha aplazado. "Se ha liado, metieron a los participantes en el hotel con una prueba de covid hecha, pero han salido positivos y han estado en contacto unos con otros...".

¡Conectamos con Force, que está viviendo en el hotel desde el lunes pasado, para que nos cuente cómo se encuentra!

Lorena Castell viene peinadísima y muy feliz porque ha estado escuchando 'Shallow' de Lady Gaga, banda sonora de la película 'Ha nacido una estrella'.

La joven Castell nos habla de que cuanto se estrenó 'Shallow' hubo mucho hype con Gaga y Bradley Cooper, de los que se rumoreaba que se habían enamorado... ¡Y al final nada!

"La vi de aquellas pero bueno, ayer la volví a ver porque la han puesto en Netflix", nos adelanta antes de contar la aventura con la vomitona de su hijo pequeño. Sábanas manchadas, colchón, ducha... ¡Aquello era como una batalla campal!

"Entonces nada, me puse la película y empecé a sentir cosas, me puse tierna aunque la historia es un poco mierda", cuenta. ¡Casi nos revela la sinopsis entera, menos mal que la hemos frenado! "Y claro, qué pasó, me puse ñoña y mandé algún mensajito que no cuadraba". Y claro cuando se levantó... ¡No había respuesta!

Lorena Castell ha querido encontrar una explicación a todo este fenómeno sentimentalista. Y es que parece que se juntaron varios elementos: día de lluvia, menstruación al acecho, peli romántica... ¡El combo mortal!

"Cuanto tu quieres no te quieren, pero cuando te quieren no te quieres", dice Lorena en su reflexión del día. La cosa ha terminado como el Rosario de la Aurora con Lorena Castell tirada por el suelo intentando bordar el karaoke de Shallow. ¡Se le va la cabeza!

Puedes ver a Lorena Castell en el minuto 1:04:

