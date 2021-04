Luis Álvaro visita yu No te pierdas nada (26/04/2021)

El Show de Briten en yu // yu No te pierdas nada

Hurona Rolera no tiene muchas fuerzas este lunes porque se quedó hasta las 5 de la mañana viendo streams de videojuegos, pero es que así es ella... "Me gustaría contar que mi vida es más interesante pero no", bromea.

Luis Álvaro fue colaborador del yu hace dos años, hace poco volvió a ver sus secciones y se sorprendió porque se hacía gracia a sí mismo. Ahora el cómico nos presenta Desorden puto mi vida un es un especial de comedia grabado en vídeo que ya está disponible en Youtube. "Lo grabé justo antes del confinamiento, en febrero de 2020, hice una toma sin público por si necesitaba recursos", cuenta.

Lorena Castell está algo indignada porque encontrar el amor en plena pandemia esta muy complicado. No hablamos ya de conocer al amor de tu vida, sino que le vale con un amigo con derecho a roce... ¡Atentos a sus recomendaciones!

Seguimos con El Show de Briten, una joven que ha encontrado el éxito gracias a sus ocurrencias en Instagram, donde poco a poco se ha ido haciendo cada vez más conocida por sus sketches. "Lo que más me gusta es hacer el gilipollas y que nadie me pueda decir nada", nos cuenta la joven, que ahora se ha pasado a TikTok para poder despuntar todavía más. ¡Es la app de moda!

Terminamos con Mad4yu, que nos habla de las cryptomnedas y descubrimos todo ese mundo que rodea los bitcoins.

