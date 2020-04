Maka, Joaquín Reyes como Paulina Rubio, Victoria Martín, Ventura y mucho más en 'yu no te pierdas nada' (28/04/2020)

¡¡Hay ovnis, a tomar por saco!! Ana Morgade, Iñaki Urrutia y Sergio Bezos comentan la descalcificación de archivos que han hecho en el Pentágono, que ha publicado un par de imágenes de objetos no identificados que hasta ahora no habían visto la luz. 👽

Y bueno... Cómo no vamos a comentar el momentazo de Jorge Javier gritando que Sálvame es un programa de "rojos y maricones". ¡¡Qué grande!! "Hay que ser muy facha para hacer petar a Jorge Javier", dice Bezos, y no le falta razón...

¡Paulina Rubio nos saluda! "Me encuentro en Miami ahora mismo, confinada en el Latin Park, están Thalía, Chayanne, Alejandro Sanz...". La artista nos cuenta cómo lleva la cuarenta y las críticas por su polémico directo.

"Mi vida es como una ranchera, yo me levanto con resaca siempre, con la lengua como un gatete. Yo me levanto y escupo arena", dice. ¡Y eso no es todo! Discusiones, broncas, muchos tequilas... "No lo quería contar, pero tengo una persona que no limpia bien la casa y me agaché a limpiar, hice la aspiradora, era un churrete que se había quedado ahí". ¡Claro que sí! 😂

¿Y qué le diría a toda esa gente que piensa que no se sabe la letra de sus canciones?, ¿y su infancia, cómo la recuerda? Paulina Rubio y Thalía fueron compañeras en el grupo infantil Timbiriche. "¿Chiribichi no es uno que ha fichado el Zaragoza?". ¿Qué hay de su reconciliación con Thalía entonces? "Tengo una habitación llena de fotos de Thalía, cogía una muñeca suya y la apuñalaba..."

Ana Cardo baila fatal y lo sabe. La influencer nos habla del reality de Netflix 'Jugando con Fuego', en el que un grupo de jóvenes cachondos que quieren ligar a toda costa no pueden... ¡Porque pierden dinero!

¡Un músico granadino que lo está pegando! Hablamos con Maka, el responsable de éxitos como 'Vida' o 'El arte de vivir'. "Estoy fritico, no puedo más, acostumbrado a viajar y eso... No puedo más, necesito trabajar, es lo que hace falta".

El cantante nos cuenta cómo está llevando el confinamiento y si los días de cuarentena le están ayudando a componer o todo lo contrario. "La música es un estado de ánimo y ahora mismo está bajito. Tiramos de Netflix y pipas", explica.

Maka acaba de estrenar el tema 'Que llueva Dinero', y para el videoclip tiraron muchos billetes por el aire. "El dinero era del Monopoly". ¡Menos mal!

¿Y que recuerda de su infancia en uno de los peores barrios de Granada? "He tenido la mejor infancia posible, de pequeño no te das cuenta de nada. Tampoco hay que tachar un barrio y no me gusta que digan que es barrio más chungo, porque yo no lo veo así. Tiene mucho sufrir, la gente es luchadora".

El artista reivindica mucho en sus letras la vida humilde y de barrio. "Los fines de semana jugamos al Bingo con los vecinos, y ponen música, sacan los altavoces, quieras que no hay vidilla, pero cuando ponen una mía me meto dentro, me da fatiga".

¡Conectamos con Fox, el tutor legal de nuestros aspirantes a colaboradores yusers! Hoy conocemos a Miguel Lomba, un pontevedrés que estuvo yendo a la radio a llevar su currículum todos los días. ¡Flipa!

Victoria Martín pide cosas por Internet y luego bien que critica... ¡Pero esto qué es! La nena nos habla hoy de la polémica de Jon Kortajarena con Glovo, que se ha quejado mucho en sus redes sociales de que no le llevaron una tortilla de patata en plena pandemia. Ok, ok...

¡Llega el momento de animar la cuarentena con un apersona que da muchísima bajona! Ventura se pone la bata de psicólogo para una sesión de terapia con Iñaki Urrutia. Antifascista, vasco...

