La sorprendente respuesta de Paulina Rubio a las críticas por su directo de instagram

El pasado sábado Paulina Rubio ofreció un directo de Instagram con motivo del macro-concierto One World: Together At Home, organizado por Lady Gaga junto a la OMS que recaudó 120 millones de euros para la lucha contra el Covid-19.

La artista mexicana se sumó a artistas de la talla de Beyoncé, Taylor Swift, Jennifer Lopez, Elton John o la propia Lady Gaga con un concierto virtual para sus seguidores.

Paulina dio mucho que hablar pero no precisamente por sus canciones, si no por la actitud con la que apareció conectada. Muchos de sus seguidores le recriminaron que estuviese "demasiado alegre", que no vocalizase y que olvidase las letras de sus propias canciones.

La Chica Dorada no ha pasado por alto tal revuelo generado tras su directo y se ha pronunciado con mucho sentido del humor. Paulina ha publicado un vídeo con fragmentos de su directo respondiéndose con frases de sus propias canciones como 'Nada de esto fue un error', 'Yo no soy esa mujer' o 'Causa y efecto'.