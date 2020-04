Los fans de Paulina Rubio se indignan tras su extraño directo en Instagram

Si hay algo que no nos está faltando durante estas semanas de confinamiento son grandes actuaciones en directo por parte de los artistas desde sus casas.

Desde el primer día numerosos músicos españoles se movilizaron con la iniciativa Yo Me Quedo En Casa Festival, donde cada fin de semana nos amenizan con sus canciones.

Ya puede llamarse histórico el concierto solidario One World: Together At Home, impulsado por Lady Gaga y con actuaciones de estrellas mundiales como Taylor Swift, Beyoncé, John Legend o Elton John.

Paulina Rubio se ha sumado a sus compañeros de profesión ofreciendo un directo de Instagram en el que cantó algunas de sus canciones más conocidas y que se ha vuelto viral no precisamente por su música.

Los fans de 'La Chica Dorada' le han dado una buena reprimenda a través de las redes sociales por la actitud que mostró durante todo el directo. Muchos creen que la cantante estaba "demasiado alegre" y que le costaba vocalizar, como puede verse cuando intenta decir la ya icónica frase "yo me quedo encasa": "yo me quedo en causa.... yo me quedo... en casa".

También la vemos mostrando papeles con las letras de sus canciones, de las que parece que se olvidó algunas partes aún siendo de sus temas más conocidos.

Además, una de las cosas que más sorprendió del directo, fue que le mandara un saludo la cantante Thalía y la llamase "su gran amiga", ya que desde siempre se ha manifestado una rivalidad entre ambas.

Thalía, por su parte, también ha protagonizado un vídeo viral en los últimos días por su canción dedicada al brownie: