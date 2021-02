María Escoté, Hurona Rolera, Joaquín Reyes, Sergio Bezos y más en 'yu, No te pierdas nada' (1/02/2021)

Hurona Rolera viene enfadada este lunes. "Han estado pasando muchas cosas", reconoce. Su tema son los videojuegos y el feminismo y últimante algunas cosas le han hecho encender esa "alarma" que lleva dentro. ¿Sacará la navaja?

"Se ha creado un server para jugar y hay gente a la que no le sienta muy bien que una tía le responda", cuenta antes de explicar la polémica que se ha creado con un gamer y una chica a la que dice un comentario de mal gusto.

También hablamos del LOL y los comentarios que se han dicho sobre las mujeres, a las que califican de "support" siempre. Sin duda, estas dos actitudes ponen de relieve que el machismo está mucho más enraizado en la sociedad de lo que parece. Cualquiera diría que estos chavales son jóvenes...

¡No es un diccionario pero si buscas estilo te lo define a la perfección! Recibimos a María Escoté, jurado de Maestros de la Costura. "Lo que para ti puede ser hortera para mi puede ser estilos, el valor hoy en día es ser diferente", explica.

¿Es igual la presión que se siente en plató a la que se siente en un taller real? "El reality está detrás del taller. Nosotros estamos editados, pero es mucho peor... Imaginaos ese Caprile", dice Escoté, que asegura que también se lo pasan muy bien. Y en cuanto a los concursantes... "No nos dejan acercarnos a ellos porque al final te encariñas".

"Un desfile es la pera, es lo más emocionante que hay. Es la fiesta de nuestro trabajo, trabajamos seis meses para eso y es como la apoteosis", dice la diseñadora, que en su proyecto personal se involucra 100%. "En Maestros de la Costura es más salvaje y yo soy una pieza más del puzzle, yo que soy una controlador nata no puedo, es imposible".

"Mi momento favorito es diseñar mis propios tejidos. Los creo desde el principio con mis diseñadoras gráficas, no hay nada al azar. Yo de pequeña quería ser pintora y es como coger un folio en blanco y empezar a dibujar", cuenta.

¿Tiene algún color tabú?, ¿algo que no le favorezca especialmente? "El gris me molesta, es un poco bajona". ¿Y alguna prenda que haya vuelto a ser tendencia y no entienda por qué? "Que va, me da igual, estoy abierta a todo".

María Escoté tiene claro que el estilo es actitud ante todo. "La belleza es la actitud y la inteligencia. Bianca Jagger es la mujer más estilosa del mundo". ¿Qué uniforme elegiría si le dijesen que no puede volver a cambiarse de ropa jamás? "Iría desnuda", sentencia.

Terminamos la entrevista con Ventura y su faceta de futurólogo... ¿Qué futuro le espera a la diseñadora? ¡Le echamos las cartas!

👉 Puedes ver a María Escoté en el minuto 30:

Joaquín Reyes conecta este lunes con el yu desde casa, y no sabemos qué ha pasado pero el humorista se ha tragado a la cantante Taylor Swift. ¿Qué nos puede contar de la polémica de sus canciones "robadas" por su exrepresentante?

Taylor Swift ha tenido que regrabar gran parte de su discografía para poder tener los derechos de su obra. "Una personilla llamado representante se quedó con los derechos, así que he vuelto a grabar todas las canciones", cuenta. ¿Habrá metido algún mensaje oculto en estas nuevas versiones?

"En una canción grabé un mensaje oculto, 'Terelu Campos', que representa a la mujer empoderada", confiesa.

"También os digo que yo soy muy de bordar. Le he regalado a mi amiga Katy Perry una manta bordada", cuenta. ¡Y mira que es bonito el diseño! "De hecho ahora mismo estás embarazada tú, ahora estoy loca por bordar".

"Cuando veo una embarazada se me van las manos a bordar", cuenta, y es que la cantante tiene aseguradas varias partes de su cuerpo. "Manos, pantorrillas, muslos, todo", desvela.

Esta semana Sergio Bezos ha salido a la calle a las 21:45h, 15 minutos antes de que se terminase el toque de queda en Madrid. ¿Qué hace la gente en calle a esas horas?, ¿cuánto tiempo tardarán a llegar a casa?

👉 Puedes ver a Sergio Bezos en el minuto 1:16:

Recuerda, yu, No te pierdas nada de lunes a viernes de 14 a 16h en Europa FM.