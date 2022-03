María Peláe visita yu, No te pierdas nada

Ana Morgade y Esperansa Grasia en yu, No te pierdas nada // yu, No te pierdas nada

¡Una colaboradora que nos pone más felices que cantar línea en el Bingo! Lorena Castell viene con la agenda musical petada de novedades y eventos y por si fuera poco este viernes se estrena El Desafío, el programa de retos de Antena 3 en el que ha coincidido con Jesulín de Ubrique, María Pombo, Norma Duval, Omar Montes y muchos más.

La Folcrónica es el título del nuevo álbum de María Peláe, que estará disponible en las plataformas este 11 de marzo. Sus seguidores adivinaron la gran mayoría de colaboraciones que están incluidas en el disco y Peláe no se explica cómo son tan espabilados. Canta con Nia, Sandra Carrasco, Pastora Soler, Las Niñas y Vanessa Martín. "Además Alba Reig ha sido la productora de prácticamente todas las canciones", nos cuenta la cantante.

Momento de recibir a la persona favorita de los fabricantes de cheslón, nuestra psicóloga Inés Bárcenas. Con ella analizamos las claves del feminismo, que no es otra cosa que la búsqueda de la igualdad para mejorar en aspectos de salud mental. 'Somos históricas, no histéricas' ha sido uno de los lemas de este año.

Cerramos el yu con una locutora, cantante, actriz, creadora de contenido, presentadora... ¿Hay algo que no sea Masi? ¡Nos presenta la obra 'No me toques el cuento'!

