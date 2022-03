María Peláe: "Antes de imitar a Rocío Jurado en Tu Cara Me Suena me tomé un chupito, me temblaba la bata de cola"

Si fuese un emoji clarísimamente sería una flamenca... ¡Charlamos con María Peláe!

En 2016 sacó su primer disco de estudio Hipocondría, financiado a través de Crowdfunding y con el que ha girado por toda la península. Pero no fue hasta de 2019 cuando la artista mete de lleno en este proyecto, completamente innovador, donde lleva su esencia más pura a un sonido tan actual como arriesgado.

La Folcrónica, su nuevo disco

Ahora llega el segundo disco de esta malagueña nacida en 1990. La Folcrónica es el título de su nuevo álbum, que estará disponible en las plataformas este 11 de marzo. "A mi me gusta un juego de palabras más que nada, queríamos juntar lo más añejo con lo más moderno, en cada canción queremos decir algo, una folclórica que quiere decir cosas pero relajadita", dice la artista, que está muy bien acompañada en este proyecto.

Sus seguidores adivinaron la gran mayoría de colaboraciones que están incluidas en el disco y Peláe no se explica cómo son tan espabilados. Canta con Nia, Sandra Carrasco, Pastora Soler, Las Niñas y Vanessa Martín. "Además Alba Reig ha sido la productora de prácticamente todas las canciones", dice sin desvelar que, además, Alba es su pareja sentimental. "Me encantaría también cantar con la Mala, Martirio... Ojalá algún día", deja caer.

"El disco tiene canciones muy sentidas. La canción que canto con Vanesa Martín es un bolero de los antiguos, tipo Lágrimas Negras, y la canción que tengo con Las Niñas es un guiño al featureo que tanto hacen los hombres", adelanta la artista.

Su paso por Tu Cara Me Suena

No son pocas las actuaciones que ha bordado María Peláe en su paso por Tu Cara Me Suena. Nathy Peluso, Lola Flores, Rocío Jurado... Las folclóricas se le han dado de maravilla. ¡Y a Lola la imitó delante de su hija Lolita! "Yo decía, que no me la cruce por el pasillo... Y me la encontré y me dijo 'hombre mamá'", dice entre risas.

María Peláe entrega el corazón con ‘Hey!’ como Lola Flores // José Irún

"La de Emily Estephan fue la que más me ha costado, tuve que cantar y tocar la batería a la vez. Y Rocío Jurado fue muy fuerte, me temblaba la bata de cola, me tomé un chupito antes, pero me lo tomé antes de tiempo y me vino el subidón y el bajón", recuerda la cantante.

Después de unos programas fantásticos, el pasado viernes Agoney se coronaba como ganador de la novena edición. "Yo creía que iba a ganar Nia y de segundo Agoney, pero muy merecido, es un currante, tiene miedo e inseguridades pero cuando sube al escenario le cambia la cara. No ha habido competitividad ni mal rollo", cuenta.

