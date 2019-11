Zahara y Beret nos regalan un viernes lleno de música y ternura en 'yu, no te pierdas nada' (08/11/2019)

Zahara y Beret en 'yu, no te pierdas nada' / Youtube

Empezamos hablando de 'las canciones del verano', unos temas que para Ana Morgade son muy importantes porque nos dan la libertad para llevar el horterismo a otro nivel. ¿Pero y el invierno?, ¿por qué no hay canciones para lamentarnos de lo coñazo que es el inverno? ¡Petición oficial ya!

Beret y Zahara están ready para jugársela con nuestro mítico 'Adivina la canción'. ¿Cómo están de actualidad musical?, ¿frescos u oxidados? "Estoy abriéndome camino en el reggaeton, aunque conozco poco", confiesa Zahara, una viejoven consumada. "No escuché Despacito hasta 8 meses después de que lo petase". ¡Y lo dice sin miedo!

El primero en sentarse a charlar con Aníbal Gómez y Lorena Castell es Beret, que acaba de estrenar 'Prisma', su primer álbum... ¡Y lo está petando! "A la gente le ha caído en gracia", cuenta. El álbum está formado por 19 temas, los míticos y algunos nuevos, y el que más ha sorprendido a Lorena Castell es 'Me llama' con 'Dj Nano'. "Después de sacarla me di cuenta de que no era tan movida", explica. ¡Si es que por Instagram se fraguan las mejores colaboraciones!

Pablo González Batista juega a 'Beretsiones' en la intimidad de una habitación ficticia. "Mi hermana ponía sus pósters en mi habitación porque en la suya no le cabían", explica. ¡Atención a las covers más locas de 'Vuelve'!

¡Nos derretimos! Zahara nos regala 'Hoy la Bestia Cena en Casa' en acústico. Delicioso, como un bálsamo... ¡Miau, miau!

Luego ha llegado el turno de 'Guerra y Paz', una desgarradora ruptura que nos ha dejado el corazón helado. ¡Ay, Zahara, qué magnetismo!

Y como tiene pocas cosas entre manos... Además de su nuevo libro 'Teoría de los Cuerpos' y el disco 'Astronauta', la cantante se subirá el 10 de diciembre al escenario de IFEMA con Iván Ferreiro en un concierto muy especial, 'Contrapunto'. "Habrá momentos donde estaremos 12 músicos en el escenario y otros donde solo estaremos Iván Ferreiro y yo", cuenta.

Beauty Brain, los ladrones de las tendencias, nos traen musiquitas del mundo. ¿Música de Holanda con mezcla latina? ¿el nuevo éxito? ¡Alucinamos!

¡Qué alegría! Andrea Compton está por aquí, y como es una loca freak de las series y los viernes el programa es musical... ¡Necesitamos que nos haga un TOP 10 de intros y cabeceras de series! True Detective, A Dos Metros Bajo Tierra... ¡Sí, hay vida más allá de Juego de Tronos!

Ventura cierra el círculo antes de que los 'Yu Gamers' nos invadan el plató, y nuestro particular Don Juan se viene a analizar 'Contando Lunares', el exitazo que ha convertido a Don Patricio en un nuevo rico. ¡No tiene ni que hacer cola en el Mercadona!

