Te interesa Todos los tatuajes de Lorena Castell y su significado

Lorena Castell es una persona de palabra atropellada. Lo dice ella misma. Piensa más rápido de lo que puede hablar y por eso a Ana Morgade le cuesta seguirle el ritmo en su sección de cositas random de yu, No te pierdas nada, el programa de las tardes de Europa FM del que es colaboradora. En yu Music, su programa de música urbana los domingos a las 19:00 horas, es otra cosa. Es presentadora con Bnet y el freestyler está acostumbrado a la velocidad de las batallas de gallos.

El día que se puso al frente de Zapeando para sustituir a Dani Mateo, positivo en Covid, sus compañeros colaboradores también se quedaron atónitos. ¡No había forma de seguirle el ritmo!

Lorena Castell es imparable, y lo mismo presenta que entrena o se apunta a un bombardeo. Ahí es donde entra en juego El Desafío, el programa de retos de Antena 3 del que se convierte en concursante de la segunda edición. Compite con Omar Montes, Norma Duval, Juan Betancourt, Jesulín de Ubrique, El Monaguillo, María Pombo y Raquel Sánchez Silva.

"Me encanta probarlo todo, pero es verdad que no soy una profesional. Mi madre dice: ‘Aprendiz de mucho, maestro de poco’. Yo soy aprendiz de muchísimas cosas. ¿Podría llegar a ser una profesional? Sí, pero no tengo tiempo", explicó en una entrevista en El País en la que aseguró que le gustaba escribir y que le habían ofrecido publicar una novela. De momento, dice, es algo que no le apetece.

Madre de Río, su hijo de casi tres años años

Todas estas facetas (y otras tantas más) las tiene que compaginar con la de madre. Lorena Castell tiene un hijo de dos años, Río, al que dio la bienvenida el 18 de marzo de 2019.

Tres días antes de su nacimiento se había desnudado en Instagram para mostrar su barriga de 40 semanas embarazada.

Río, fruto de su relación con el empresario Eduardo Dabán, que terminó en mayo de 2020, tuvo una llegada al mundo difícil. Sus primeras semanas de vida fueron complicadas porque tuvo que quedarse ingresado en la UCI después de que los doctores le diagnosticaran niveles altos de la proteína C reactiva. Para estar más cerca de su bebé durante su ingreso, Lorena y su entonces pareja se instalaron con su caravana cerca del hospital.

"Nos tenemos que quedar aquí unos días más y como a mí me dieron el alta pues estamos ahora con nuestra maravillosa caravana y así puedo entrar a verle todo el rato", contó a través de redes sociales.

Antes de esta relación estuvo casada con el cantante gaditano Juanito Makande. La colaboradora de Zapeando y el autor de Niña voladora se casaron en el verano de 2013 en la playa de El Palmar en Cádiz y dos años y medio después se separaron.

Hija de DJ y candidata a Eurovisión

La música y Lorena Castell van de la mano. La presentadora y humorista es hija y hermana de DJ. Ella también ha probado esta faceta pero prefiere llamarse “pinchadiscos”.

A esto hay que añadir que en 2006 formó el grupo Lorena C junto a Carlos García Bayona, gemelo del director de cine Juan Antonio Bayona, y juntos intentaron ir a Eurovisión en 2008 con la canción Piensa gay. No lo lograron porque ese año fue Rodolfo Chikilicuatre.

Entrenamientos y dieta keto

A todas estas facetas de Lorena Castell hay que unir otras dos: la de empresaria (tiene un bar, El ideal, y un estudio de tatuajes) y de vedette. Ejerce en su famoso espectáculo Bingo para señoras, en el que luce un cuerpo fibrado o, como ella dice, "con músculo y poca grasa".

Lo ha conseguido con sus entrenos periódicos y una dieta regular. Lorena Castell es seguidora y defensora de la dieta keto.

"La dieta que más me ha funcionado y que me ha venido mejor, aunque hay mucha gente que dice que es malísima, es la dieta cetogénica. La dieta keto pero no tan talibana como la dieta Dukan que es muy extrema", contó recientemente a Ana Morgade y Maya Pixelskaya en yu, No te pierdas nada. "No hay que obsesionarse, no hay que estar delgada como un palo, hay que estar en tu peso que tú consideres bien", dijo en el programa antes de explicar en qué consistía su alimentación.

La dieta de Lorena Castell, según explicó, se basa en los siguientes puntos.

"Consiste en reducir carbohidratos, hay que comer más proteína para después saciarse".

"Lo que más comes son verduras, sobre todo verduras de encima de la tierra. Las de debajo de la tierra, no, porque tienen mucho azúcar, tienen más almidón".

"Yo como proteína pero no me harto".

"Puedes comer mucho queso y mucho huevo porque esta dieta se alimenta de las grasas".

"Solo puedes comer ciertas frutas: fresas, frambuesas, arándanos y moras. Frutos rojos".

"Puedes tomar un chocolate de un 85%".

"El máximo que yo he conseguido estar han sido 32 días y perdí tres kilos. Perdí grasa y gané de músculo, con lo que yo estaba muy fibrada, que es lo que yo pretendo con esta dieta", añadió la humorista, que combina esta alimentación con sus entrenos.

Antes del verano de 2021 se dedicó a madrugar para entrenar y retransmitió sus entrenamientos en los directos de Instagram. Ahora están disponibles en YouTube.