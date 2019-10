Paco León habla del tanga pellejo, sus fiestas salvajes y el bot de Instagram en 'yu, no te pierdas nada' (21/10/2019)

Pablo Ibarburu se sienta a la mesa con Ana Morgade y la estrella Paco León ocupa nuestro sofá este jueves, el jueves del unboxing definitivo. ¡Pero no vamos a hablar de eso! ¡Nosotros lo pasamos bien! Joaquín Reyes se transforma en Jennifer Aniston, Juan , Damián y Marron hablan de su filosofía grafitera y, como siempre... ¡El mejor buen rollo de la radio!

¡Hoy es el día del gran unboxing pero no vamos a hablar de eso! Ana Morgade tiene soluciones para los que están pelados de euros: prestar sus caras a los robots. ¡Sí, sí, escucha...!

El actor Paco León se viene a 'yu, no te pierdas nada' a presentar 'La Casa de Las Flores', que acaba de estrenar su segunda temporada en Netflix. Infidelidades, flores, sectas... Con esta serie han conseguido darle una vuelta a las clásicas telenovelas latinas para acercarlas al público más joven.

En esta nueva entrega el actor ha tenido la oportunidad de rodar con su hermana, María León. "Hacía tiempo que no trabajábamos juntos. Me ha ayudado mucho a hacer de mujer, porque además hacíamos de hermanas, me ayudaba a ponerme las tetas", nos cuenta.

Y cómo no... Pablo Ibarburu ha sometido a Paco León al Hobby Yuser, el test más loco, ese que nunca sale como esperabas... ¿Comió mucho helado cuando terminó Aída?, ¿cuáles son sus series favoritas?, ¿y el tanga pellejo, qué es? A - LU - CI - NA ¡Menos mal que el polígrafo ha desvelado toda la verdad!

Joaquín Reyes nos trae hoy a una de las actrices que más está de actualidad estos días: Jennifer Aniston, que ha conseguido un récord Guiness sin buscarlo. La actriz es la mujer que más seguidores ha conseguido en Instagram el mismo día que abre la cuenta y claro, ha venido a 'yu, no te pierdas nada' a explicarnos qué era esa 'sombrita' blanca que se veía en el móvil de Mathew Perry. Min 59

¡Y llega el momento sexy! Sergio Bezos le toma el pulso a la calle con el 'concurso del sexo', en el que hay que averiguar cuál de nuestros tres participantes ha tenido sexo en las últimas horas. ¡A ver esas caras de fucker!

¡Tres muchachos que son una maravilla! Damián, Juan y Marron se sientan en el sofá y, como no caben, saltan chispas entre ellos. "Detrás de la mesa del Hormiguero hay mucho espacio pero lo que no hay es ventilación", nos cuentan. "Hay mucho invitado con pedo intenso", confiesan.

¡RuPaul es una fantasía pero hoy nos trae cosas distintas! Andrea Compton cree que esta es la época de los antihéroes y, después del estreno de El Jocker, se acaba de estrenar la serie de 'Watchmen', que narra 'el post' de la trama, una versión alternativa de la historia de los cómics. ¡Muy buena pinta!

