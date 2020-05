Roberto Leal, Lorena Castell, Jaime Caravaca, Fox y mucho más en 'yu, no te pierdas nada' (25/05/2020)

¡TikTok busca empleados por todo el mundo! Gente que controle de marketing, desarrolladores, informáticos... ¡Nada de adolescentes bailando!

Lo de la cuarentena le ha dado más trabajo que el día a día... ¡Conectamos con Roberto Leal! ¿Cómo lleva las grabaciones de Pasapalabra?, ¿y con los chicos de OT, qué tal el reencuentro?

"Al principio desde casa, cuando lo hacía Christian, lo veía muy fácil, pero ahora.. Ves que tiene muchas cositas, además se aprende un montón", nos cuenta Roberto, que es muy exigente consigo mismo para no tener fallos con las normas del concurso ni nada de eso. "Aquí todo pasa por ti y tienes que estar concentrado". "Desde casa no se nota, pero es que no hay rosco, y ellos no tienen referencias, ni de tiempo ni de letra". ¡Son unos cracks los concursantes!

¿Le han dado ganas en Pasapalabra de mandar a alguien a cruzar la pasarela? "El otro día Noe me gastó una broma en OT con lo de Pasapalabra", nos cuenta. "Lo que es importante es que las dos cadenas se hayan puesto de acuerdo, porque la situación lo ha querido así".

Además el presentador nos descubre una anécdota que asegura que no ha contado nunca.. "Descubrí que era daltónico en 5º de EGB, nos mandaron pintar un mapa, con sus mares... Y cuando se lo di al profesor me dijo 'has pintado el mar con morado'", explica. "Si es un azul apretado y un morado, ahí me lío" ¡Puede pensar que está en una mani de Podemos y en realidad estar en Génova!

¿Es leal Roberto Leal?, ¿comparte cuenta de Netflix?, ¿qué piensa de Extremadura?, ¡Sergio Bezos pone contra las cuerdas al presentador en su entrevista mal!

¡Cada día lleva menos ropa! Ana Soy Cardo sigue confinada en casa y hoy nos cuenta cómo ha vivido el fin de semana desde el sofá.

¡Lorena Castell vuelve al plato de yu a hablar de sus locas cositas random, yuhu! La influencer nos cuenta que ha visto 'White Lines' en Netflix, una serie ambientada en Ibiza que habla de sexo, drogas y alcohol. Qué raro, ¿no?

"En la primera etapa del confinamiento dormía genial, luego ya estaba relajada y empecé a dormir peor, me levanto muy agitada", cuenta. "He leído un artículo y esto no solo me está pasando a mi". "Utilizar los gadgets del móvil una hora antes de dormir es malísimo, la luz que emite, eso te impide dormir. Lo de comer carbohidratos para cenar también mal, porque a la 1 de la mañana hay un repunte de azúcar", cuenta. ¡Hasta te pueden dar pesadillas las cenas copiosas!

Leer un libro, meditar, relajarse... ¡Lorena Castell tiene los tips para dormir mejor!

"También estoy escuchando mucho a Freddie Mercury. Yo no sabía que él era zooactricsta, que se basa en una igualdad entre todos, el respeto, el sentido del ecologismo y la unión con la familia", nos cuenta. Y claro, Lorena se ha puesto a pensar y ella también quiere serlo... ¡Como Rihanna!

Un lugar al que viajar, una actividad que hacer y un establecimiento al que ir en tiempos de coronavirus. ¡Jaime Caravaca tiene los mejores planes para la nueva normalidad!

Vuelve el misterio a Vodafone yu. Fox abre un nuevo capítulo de su 'Guía de Supervivencia Zombie' y nos cuenta que Japón está preparando protocolos ante un posible ataque extraterrestre.

Recuerda, 'yu, no te pierdas nada' de lunes a viernes de 14 a 16h en Europa FM.

VUELVE A VER EL PROGRAMA COMPLETO