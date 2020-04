Rocío Vidal (La gata de Schrödinger), Sr Cheeto, Lorena Castell y más en 'yu, no te pierdas nada' (13/04/2020)

¡Lunes cargadito de contenido para nuestros #yusers! Se pasan por aquí Lorena Castell , Ventura , Bezos se mete en la parte de Facebook en la que no da el sol, Cheeto nos cuenta cómo ser un niño rata, Ana Cardo vuelve con su Diario Millenial confinado y charlamos con la Gata de Schrodinger a.k.a Rocío Vidal. ¡ Ana Morgade capitanea el barco con Pablo Ibarburu !

Ana Morgade y Rocío Vidal en 'yu' / yu, no te pierdas nada

¿¿Cómo?? ¿¿Que Trump quiere privatizar la luna?? Claro, como no tienen sanidad que privatizar, porque ya es toda privada... ¡Ay, Estados Unidos!

¡Lorena Castell nos ilumina con sus cositas random! Los directos en las redes sociales se han disparado por la cuarentena y claro... ¡Hay contenido por doquier!

Miley Cyrus es una de las artistas que se ha animado a hacer "entrevistas" por videollamada en directo y una de sus últimas invitadas ha sido Selena Gomez, que no ha dudado en admitir que padece un trastorno bipolar. En España hay más de un millón de casos diagnosticados y normalizarlo es una manera de romper tabúes acerca de la enfermedades mentales.

También hablamos de la nueva cuenta de TikTok de Justin Bieber, que ya ha subido un par de challenges con su chica Hailey Bieber. ¡TikTok gana terreno, cada vez más!

Además, Lorena Castell ha hecho un Bingo online a través de su Instagram y Alberto, vocalista de Miss Caffeina, se animó a cantar en directo uno de sus temitas. ¡Disfruta de un trocito del encuentro!

Lleva confinada en su imaginación toda la vida. Ana Cardo vuelve a 'yu, no te pierdas nada' con un fondo de sauna muy evocador... ¡Con toalla en la cabeza y todo! La instagrammer nos habla de sus traumas de los campamentos de verano y nos da soluciones para sobrevivir al confinamiento cuando no aguantas a tus compis de piso. ¡Too much!

Rocío Vidal (La gata de Schrödinger) es periodista científica y utiliza sus redes sociales para hablar de ciencia y pensamiento crítico. "La moda de ahora es la numerología", nos cuenta. ¿En serio puede nuestra fecha de nacimiento determinar nuestro futuro? ¡Wow!

En su canal de Youtube se dedica a desmentir bulos y sobretodo esquivar haters terraplanistas y reptilianos, que no aceptan que la Tierra sea redonda... "Nosotros somos las lagartas", bromea Ibarburu.

Sobre el coronavirus también han explicado que hay que ser prudente, porque es un virus nuevo y "desgraciadamente ha traído una desinformación brutal, lo que hace más difícil que se pueda divulgar con seguridad".

Para ella uno de los organismos que da información segura es la OMS, "aunque también se equivocan". "Sé que tienen mecanismos para ser imparcial pero hay muchos intereses y muchos países detrás", explica.

Además su abuela le ha pedido que le hable de los Iluminatti y el Club Bilderberg, que supuestamente controla el mundo. "Mi abuela es moderna, no e extrañaría que se volviese una Iluminatti".

"Ahora mismo saber el origen del coronavirus es complicado, aunque seria muy útil para conseguir frenarlo. No se ha comprobado la teoría principal así que las hipótesis valen todas lo mismo".

Y bueno.. Rocío Vidal también se dedica a "desmentir" a los influencers que divulgan temas peligrosos en sus redes, como Marina Yers y la numerología, JPelirrojo, los antivacunas... "Los que eran antivacunas ahora están muy callados, pero han surgido nuevas conspiraciones que dicen que en las nuevas vacunas nos implantarán un chip para convertirnos en borregos".

"Se ve que ahora los influencers que tienen tiempo libre, tiempo libre para desinformar".

Bezos bucea en la entrañas de Facebook y se infiltra en los grupos más locos, como uno de "remedios naturales" para sanarse, otro de singles y viajeros (que ahora tienen cero actividad)... ¡Todos confinados!

Sr Cheeto sigue sin hacer la cama, se le nota un poco despistado... "He dormido un poco menos de lo que debería", reconoce.

"Hoy estoy preocupado, han metido nuevas normas en Twitch y me parecen más o menos razonables", dice. "La comunidad ha detectado que cuando la cámara enfoca más a unas tetas que a una cámara... Hay que regularlo", explica. ¡Pero en bikini sí se puede! Estos americanos...

Relájate, abre tu mente... ¡Ventura se pone la bata de psicólogo! Nuestro colaborador tira de rimas de Kase O para psicoanalizar a Sergio Bezos. ¿Cómo se siente cuando el camarero le llama 'chiquitin'?, ¿cuál cree que es su mayor defecto?

Recuerda, 'yu, no te pierdas nada' de lunes a viernes de 14 a 16h en Europa FM.

VUELVE A VER EL PROGRAMA COMPLETO