Rudy Fernández y los reptilianos, los mejor de 'yu, no te pierdas nada' (14/10/2019)

¿Por qué no está Will Smith en nuestra lista de invitados? Ana Morgade no se explica cómo es que nadie ha llamado al tío Phill para gestionarlo y a la pobre no le queda otra que capear el programa con los colaboradores habituales. ¡Iñaki Irrutia, Living Postureo, Sergio Bezos, Diego Fabiano, Roi Méndez y Alaska y Marta Vaquerizo están aquí! Hoy con la visita especial del actor Nacho Guerreros.