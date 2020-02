Samantha Hudson, Alaska y Marta, Joaquín Reyes, Victoria Martín y más en 'yu, no te pierdas nada' (25/02/2020)

Samantha Hudson / yu, no te pierdas nada

Por qué vamos a morir todos? ¡¡Porque se acerca el coronavirus!! Aunque Lorenzo Milá ha puesto un poco de calma en la situación, hay muchos que temen que el fin de la humanidad tarde en llegar menos de una semana. ¡Por eso nuestro hastag de hoy es #yuVamosAmorirTodos!

ALASKA Y MARTA VAQUERIZO

Alaska y Marta Vaquerizo son vecinas y cuando se quedan sin existencias de pasta o tomate se roban mutuamente. ¡Haciendo comunidad, claro que sí! Además la hermana de Mario nos habla del fantasma del ascensor del edificio de unos amigos suyos, que le da muy mal rollito...

¿Y qué piensan del coronavirus?, ¿se han comprado ya una mascarilla? "Esto pueden ser dos cosas, que sea una tontería y le demos demasiada importancia, y que sea mucho y nos esté ocultando cosas", dice Alaska. ¡Pero es que mientras el mundo entra en pánico nosotros nos lo tomamos a coña!

Y si de repente se incendiase la casa de Alaska.. ¿Qué obra de arte salvaría Olvido? ¡Atentos porque tenemos masterclass de cómo construir una jaula de Faraday!

JOAQUÍN REYES ES NEYMAR

Joaquín Reyes se convierte hoy en el futbolista Neymar, una leyenda, una estrella del PSG que "ahora vuelve a estar en la picota". Además, si hay una fiesta y él no está, no es una fiesta... ¡Es una reunión de amigos! "En el pasillo de mi casa de París hay un sambódromo", cuenta. ¡Pero no quiere que tengamos una mala imagen de él, porque es deportista!

¿Provocó Neymar su expulsión en un partido solo para poder irse a los Carnavales de Rio? "No fue porque yo ya tuviera unos billetes comprados para Río de Janeiro, no, fue por la pasión del deporte", responde. ¡Claaaaaaaaaaaaro!

¿Y qué le gusta regalar a Neymar a sus compis futbolistas? Porque como el regalo tenga que estar a la altura de la fiesta... "Es que lo de sujeto, verbo, predicado, es difícil a veces... Y eso que estoy yendo a que me enseñe Camacho", dice. "Mi vida son rumores, gente diciendo cosas en la prensa, mujeres en tanga, gente que me quiere por mi físico y yo lo que quiero en realidad es estar solo", desvela.

¿Le tiene manía a Cristiano Ronaldo?, ¿por qué no lo puso en la lista que hizo de los mejores jugadores del mundo?

ANA SOY CARDO

Ana Soy Cardo nos trae los realities más locos de la televisión. Gente intentando comerse hamburguesas de cinco kilos, gente desnuda, gente que se enamora solo por la voz... ¡Algunos ni siquiera los ha visto! ¿Cómo puede ser esto?

SAMANTHA HUDSON

Samantha Hudson es la Miranda Makaroff de los pobres y hoy viene a 'yu' con un traje muy muy llamativo. ¡Todo al rosa! Instagrammer, youtuber, hace música, vídeos... ¡Y es una rubia de escándalo! ¡Lo tiene todo!

Samantha Hudson es el proyecto de bachillerato de un joven "maricón" con mucha ambición. Tuvo un sobresaliente en audiovisuales pero... ¡El profesor de religión se pilló un buen rebote! "Llamó al Obispo y se lió la de Dios", dice.

Ahora Samantha estrena nuevo tema, que suena con mucha reminiscencia de Alaska.. "Soy homosexual y vivo en España así que Fangoria ha estado en mi corazón siempre", dice. ¡Le hacemos una ronda de preguntas rápidas! ¿Qué piensa del coronavirus?, ¿y del Brexit?

VICTORIA MARTÍN

La nena dice que hoy viene a hablar cosas bonitas de la gente... ¡Pero lo dudamos! La joven nos habla de su horripilante visita al Museo de Ciencias Naturales, que la dejó traumatizada con tanto animal disecado...

En realidad hoy Victoria Martín venía a darnos una masteclass de protocolo para cuando nos inviten a un evento (o sea, nunca). Consigue un marido, un modelito y sobre todo.. ¡Pon cara de que no le quieres! "Tienes que dejar claro que no quieres estar ahí, que tienes una vida demasiado importante", cuenta.

SERGIO BEZOS Y FACEBOOK

Sergio Bezos nos acerca lo peor y lo mejor de Facebook en su sección, que todavía no tiene nombre. Si la semana pasada hablabamos del coronavirus, hoy el tema es la gripe... ¿Un grupo de Facebook solo para hablar cuando se está constipado? Surrealista, pero cierto...

Recuerda, 'yu, no te pierdas nada' de lunes a viernes de 14 a 16h en Europa FM.