Skone, Joaquín Reyes, Hurona Rolera, Roi Méndez y mucho más en 'yu, no te pierdas nada' (2/11/2020)

¡La primera en pasar por yu este lunes es Hurona Rolera! La gamer y streamed nos habla hoy de as ventajas de los viodejugos en la infancia. ¿Son malos?, ¿son buenos? "Como todo, si te pasas es malo".

Hurona Rolera sale a la calle para preguntar a la gente si se sienten influenciados por los videojuegos a los que han jugado de pequeños. ¿Creen que deberían utilizarse como método educativo?, ¿a qué videojuego jugarían con su madre?

¡10 días estuvo sin salir de la habitación Skone antes de la final de la Batalla de Gallos de la Red Bull! Y va, sale, rapea... ¡Y gana! Y por segunda vez!

La medalla que le dieron a Skone como reconocimiento es enorme... ¿Le pesa mucho llevarla? "Hombre, si no eres el Cigala.. sí que pesa", nos cuenta entre risas.

La final internacional será el 12 de diciembre en la República Dominica, ¿cómo se ve para esta batalla?, ¿quién es su rival soñado? "No me gustaría enfrentarme a Bnet porque es español, es mi amigo... No voy a tener la misma energía, me molaría Asesino para la final", nos cuenta.

Y en el ranking... ¿cuánto de miedo dan los españoles? "Hay países en los que hay una batalla al año y en toros tienen un circuito profesional increíble, como Chile, Argentina..", nos cuenta. ¿Y ese pelo rosa, a qué viene? "Lo prometí, era una apuesta y lo tuve que cumplir".

Bicampeón nacional, campeón internacional... ¡Skone es un crack y hay que aprovecharlo! Invitamos a Sergio Bezos al final de la entrevista para que Skone le enseñe a rapear, para que le enseñe a tirar beef. ¡Qué peligro!

¿Qué mentalidad tiene para prepararse las batallas? "Intento vigilar los horarios, las comidas, el deporte... Cuando dejé de fumar porros, en 2016, fue cuando empecé a ganar todo", reconoce.

¿Y tiene alguna anécdota rara o extraña con algún fan? "Una vez había terminado de discutir con mi exnovia en una terraza y vienen unos chavales, me piden una foto y me ponen el filtro del perrito, fue uno de los momentos más humillantes de mi vida", cuenta. ¡Qué oportunos!

¡Ratatá! Recibimos a Joaquín Reyes, nuestro nexo con la élite mundial, ese ser de luz que nos acerca a las estrellas... ¡Y hoy se transforma en Kim Kardashian! "Fíjate como es mi vida que sin hacer nada vivo fenomenal. Ni siquiera hago la intención de hacer algo, no tengo inquietudes ni nada...", reconoce la celebrity.

La celebrity ha celebrado su entrada en los 40 por todo lo alto, con un viaje a una isla privada para el que puso a todos sus invitados en cuarentena... ¡Alucina! ¡Kim Kardashian sí que sabe festejar su cumpleaños!

"Hicimos una romería, una montería... Hubo uno que dio positivo y lo tiramos por un acantilado, qué risas", nos cuenta mientras repasamos las fotos de esos días. ¿De qué era la tarta? "No era comestible, no di nada de comer porque hay que venir comidos de casa", cuenta. "A Kanye se le quedó el palito de la PCR dentro", explica sobre las numerosísimas medidas de seguridad del cumpleaños. ¡Alucina!

¡Tenemos que preguntarle sobre el regalo de su marido Kanye West, que fue trending topic en las redes! "Me regaló un juego de tuppers de distintos tamaños y luego también un holograma de mi padre, que era un abogado muy famoso, que dijo unas palabras muy bonitas", explica. ¡La imagen daba un poquito de mal rollo! Teniendo en cuenta que cuando Kanye y Kim se conocieron Robert Kardashian llevaba 11 años fallecido...

¡Recibimos a Roi Méndez en yu! El cantante viene con las zapatillas agujereadas... ¡Y nos cuenta que ha estado haciendo deporte! ¿Entonces eso significa que no se ha cambiado de ropa?

Pero lo más interesante que le ha pasado últimamente es un sueño "muy raro" que le provoca hasta mareos. "Esto no es cosa menor, estoy hablando con un tarotista que me dice que encienda velas, me bañe con sal...". ¡Flipa! "Me escribe por Instagram, una vez me desveló el significado de un sueño. Me dijo que si tenía un atrapa sueños lo tirase, y los regalos de los amigos también", explica el cantante.

"Son tres personas que me da una sensación chunga, me da ansiedad y ganas de vomitar", reconoce. "A ese sueño le tengo miedo, el otro días durmiendo la siesta casi lo tengo".

