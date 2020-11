El "extraño" sueño que da "ansiedad y ganas de vomitar" a Roi Méndez

Lo cierto es que Roi Méndez está "jodido" porque no había pagado las licencias de los programas de grabar música... ¡Y al actualizar el ordenador se le ha ido todo a la mierda! "Valen mucho dinero, no quiero fomentar la piratería con la música pero con los programas de edición sí". Menuda lógica... ¡No se aclara!

Roi Méndez fue trending topic hace unos días por sus declaraciones sobre Erdogan, el presidente de Turquía, que parece que no le cae nada bien... ¡No sabe qué decir! ¿Qué tiene contra Portugal?, ¿porqué su primer ministro le odia?, ¿qué ha hecho? ¡El mejor camino es la honestidad, que empiece a confesar! "Qué mierda está pasando", dice sin entender nada.

Pero lo más interesante que le ha pasado últimamente es un sueño "muy raro" que le provoca hasta mareos. "Esto no es cosa menor, estoy hablando con un tarotista que me dice que encienda velas, me bañe con sal...". ¡Flipa! "Me escribe por Instagram, una vez me desveló el significado de un sueño. Me dijo que si tenía un atrapa sueños lo tirase, y los regalos de los amigos también", explica el cantante, que no consigue recordar con nitidez a los protagonistas de su sueño.

"Son tres personas que me dan una sensación chunga, me dan ansiedad y ganas de vomitar", reconoce. "A ese sueño le tengo miedo, el otro días durmiendo la siesta casi lo recuerdo".

👉 Puedes ver a Roi Méndez en el minuto 1:25:

