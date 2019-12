Un hombre se disfraza de su madre para conseguirle el carné de conducir

Con 43 años y residente en Porto Velho, Brasil, Heitor Schiave, no dudó en intentar ayudar a su madre cuando vio que esta no lograba sacarse el carné de conducir al tercer intento. Y para ello, no dudó en disfrazarse de señora de 60 años, según recoge el Daily Mail, con blusa de flores, falda, maquillaje, y hasta esmalte de uñas.

Pero claro, no podía salir bien. Las manos de Heitor y la voz impostada, le delataron, por lo que la examinadora no dudó en pedirle la documentación para verificar su identidad: "Le pedí que me mostrara su documentación para verificar quién era y pronto me di cuenta de que no era la persona que debía estar haciendo el examen. Luego llamé a la Policía porque el caso debía ser denunciado como delito", comentaba la examinadora, Aline Mendonça, al citado medio.

Tras llegar la policía y detener al impostor, este rápidamente quiso eximir de toda responsabilidad a su progenitora, asegurando que se encontraba en otra ciudad en el momento en que se produjeron los hechos, y recalcando que estaba ajena por completo a lo ocurrido.

El autor de este delito de suplantación de identidad, fue detenido por la policía, pero puesto en libertad bajo fianza tras prestar declaración, según recoge el diario Folha de S.Paulo.

Lo cierto es que viendo la foto del "disfraz" de señora de 60 años con el que Heitor intentaba engañar a la examinadora, parece difícil de creer que realmente pensara en conseguirlo...