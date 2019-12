El sentido del humor de Lukas Graham, Lorena Castell y el freestyle de Arkano en 'yu, no te pierdas nada' (12/12/2019)

Lukas Graham en 'yu, no te pierdas nada' / europafm.com

¡Greta Thunberg es la persona del año para la revista Time! Esta es una de las noticias que Ana Morgade y Pablo Ibarburu lo cuentan en los titulares del día, que vienen calentitos con los más buscado en Google... ¡Hot, hot!

¡ Y estamos Lukas Graham, el artista danés que lo petó con 'Mama Said' y '7 Years'! El cantante nos habla de sus dos nuevos temas, 'Lie' y 'Here', pero tiene más guardado bajo la manga... ¿Cuándo habrá nuevo álbum?, ¿le gusta España?, ¿la comida?

"Tengo amigos en Barcelona, pero Madrid me encanta. Las calles pequeñas, la comida...", nos cuenta. Le preguntamos sobre su nuevo tema 'Lie', que parece que va sobre "las mentiras" del s.XXI. "Sí, es sobre los perfiles de Tinder y sobre las redes sociales... ", bromea. En realidad se trata de un tema sobre su primer amor, pero ya sabemos cómo son Ana Morgade e Ibarburu...

¿Y porqué se hizo músico Lukas Graham?, ¿para ligar con chicas? "No, me hice músico para alejarme de ellas", explica. "Ser moreno y con pelo largo en el norte de Europa te hace ser muy deseado, así que hago canciones tristes para que las chicas lloren y se alejen", dice entre risas.

El artista nos habla también de la intrahistoria del "villancico" que acaba de estrenar, un tema que ha hecho en homenaje a un amigo de la infancia que falleció hace poco. "No es malo estar triste y feliz en Navidad, se pueden combinar ambos sentimientos, no es malo", cuenta.

¡Y no se podía ir sin jugar con nosotros a una de sus locuras! Proponemos a Lukas Graham ser el jurado de un concurso que nos hemos inventado... ¿Qué artista canta mejor los temas en inglés más míticos? ¡Atención que esto es canelita de la buena!

Lorena Castell empieza cantando la nueva de J Balvin para ponerse en situación y contarnos las cositas que ha hecho Rosalía estos días que ha estado ofreciendo los últimos conciertos de El Mal Querer. ¡En su concierto de París le intentaron robar un anillo... Y ella se lo regaló al ladrón! ¡Cosas de diva! También charlamos del nuevo tema de Lola Índigo, 'Luna', y del supuesto doblaje de Rosalía en el nuevo vídeo de Harry Styles... ¿What? ¡Morgade no entiende nada!

¡Momento de recibir a una persona que lleva tanto tiempo en Yu que asegura que una vez vio a Dani Mateo callado! ¡Muy Fox todo! El 'zorro' más crazy sale a la calle a preguntar, 'Por un Euro'... ¿De qué eres, de Omar Montes o de ciudad? ¡Fox se va de aventura con Ventura!

JJ Vaquero es un año mayor que la última vez que vino... ¡Arriba los viejóvenes! Vaquero se hace mayor y ya ha empezado con las frases de señor viejuno. "Me he comprado un pijama calentito", "ya estáis con la maquinita" y otras perlitas... ¡Menos mal que está enamorgado y no lo disimula!

¡Arkano is in da house! El rapero y freestyler habla de la iniciativa 'Ha ha hate', de la Fundación Vodafone España, que propone coger las cosas chungas que pasan en redes para transformarlas en algo guay. ¡Combatimos el haterismo a base de buen rollo!

Pero Arkano no se podía ir sin darnos un poquito de canelita de la suya.. ¡A ver esa improvisación! ¡Convertimos la oscuridad en luz!

¡Llega la hora de hablar del OT bueno! Pablo G Batista nos habla del 'Vodafone yu music talent', que ayuda a las bandas emergentes a darse a conocer. ¡Y si ganan se llevan la posibilidad de grabar un disco y 2.000 euracos para invertir en instrumentos! ¡Ole ole ole!

Recuerda, 'yu, no te pierdas nada' de lunes a viernes de 14 a 16h en Europa FM.