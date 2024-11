Qué es Bluesky, la alternativa de X (Twitter) que triunfa entre los fans de Taylor Swift tras la victoria de Donald Trump

Bluesky está a punto de convertirse en la nueva red social de moda tras la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos el 5 de noviembre. Nueve días después de la votación, la app se situó en el puesto número uno en la lista de aplicaciones gratuitas de App Store, tanto en EE. UU. como en Reino Unido. Y en España recibe cada vez más descargas.

El motivo detrás de este crecimiento se debe a las acusaciones hacia Elon Musk por favorecer la crispación en X para impulsar la victoria del candidato republicano en las elecciones estadounidenses. Como contexto, cabe destacar que Musk es el director ejecutivo de la empresa que gestiona X, que antes se conocía como Twitter, y que ahora Donald Trump ha anunciado que el magnate estará al frente del denominado Departamento de Eficiencia Gubernamental.

Ante esta situación, numerosos usuarios de X están creándose perfiles en Bluesky o Threads (propiedad de Meta) para marginar la plataforma de Elon Musk. Pero ¿qué es Bluesky y por qué se plantea como una alternativa?

Qué es Bluesky

Bluesky o Bluesky Social tiene su sede en Estados Unidos y surgió en 2019 desde dentro de la empresa Twitter, Inc., que en 2022 fue comprada por Elon Musk y renombrada como X Corp..

La iniciativa pretendía desarrollar un "protocolo de red social descentralizado" (Protocolo AT), y en 2021 se contrató a sus primeros empleados. Ahora, la directora ejecutiva de la compañía es Jay Graber, mientras el cofundador de Twitter Jack Dorsey abandonó la junta directiva en 2024.

Los fans de Taylor Swift, una parte del éxito de Bluesky

Los seguidores de la diva estadounidense, conocidos como Swifties, es uno de los grupos responsables del auge de Bluesky. De hecho, su mayor cuenta de fans en España ha anunciado el 14 de noviembre que ha abierto un perfil en dicha red social "para tener una alternativa por lo que pueda pasar por aquí, también con su relación con Donald Trump", según informa.

Según el medio Wired, los fans de la estadounidense han encontrado en Bluesky una forma de luchar contra Donald Trump, sobre todo después de que Taylor Swift hiciera pública su intención de votar a Kamala Harris. "Los Swifties, quienes han construido una comunidad sólida en la plataforma anteriormente conocida como Twitter, comenzaban a abandonar la plataforma para siempre menos de 48 horas después de que Trump ganara la presidencia", destaca la publicación.

"Me encanta la idea de construir una nueva comunidad aquí y me encantaría no tener que apoyar a Elon de ninguna forma", dice un fan de Taylor Swift desde Bluesky con casi cinco mil seguidores. "Elon, por supuesto, es un gran partidario de Trump, lo cual no se alinea con los valores de Taylor ni con los valores de los Swifties", asegura. Sin embargo, la artista aún no cuenta con un perfil personal en Bluesky y su cuenta en X permanece activa.

El debate sobre el abandono de X

Gran parte de los usuarios que están migrando de X a Bluesky lo hacen para minimizar el poder de Elon Musk tras las elecciones estadounidenses y luchar contra los bulos.

Sin embargo, el experto en geopolítica Eduardo Saldaña opina que X no es la única culpable de la desinformación: "Creo que es un error dejar Twitter y no hacer lo mismo con otras redes como TikTok o Facebook. Si hablamos de desinformación, miremos también a WhatsApp o Instagram. Plataformas más unidireccionales. X no es el paraíso con Musk, pero el resto no son mucho mejores".