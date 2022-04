Twitter anuncia la función que todos los usuarios estaban esperando

Twitter, con más de 329 millones de cuentas, es una de las redes sociales con que cuenta con una de las comunidades de usuarios más grande del mundo. Siendo una de las plataformas más utilizada, es normal que esté en constante actualización, aportando facilidades a sus usuarios.

Sin embargo, los tuiteros llevan pidiendo años algo que sí que tienen otras redes sociales como Instagram o Facebook: poder editar los mensajes una vez publicados. Hasta ahora, si escribimos un tuit y éste tiene un error ortográfico o informativo, no nos queda otra que borrarlo y volver a publicar, perdiendo todos los likes y retuits que teníamos.

Cuando Elon Musk adquirió el 9,2% de Twitter, una de las primeras cosas que hizo fue preguntarle a los usuarios si debía presionar a Twitter para incluir un botón de editar. Y, efectivamente, esto va a ocurrir. Aunque no por la petición de Elon Musk, la plataforma lleva un año desarrollando esta herramienta y así lo anunció el pasado 1 de abril. Pero como esta fecha es algo así como el día de los Inocentes en Estados Unidos, la gran mayoría pensó que se trataba de una broma.

Ahora la compañía ha vuelto ha anunciarlo más detalladamente en su cuenta oficial: "Ahora que preguntáis todos... sí, ¡llevamos desde el año pasado trabajando en la opción de edición! No, no sacamos la idea de una encuesta [en referencia a la encuesta de Elon Musk], durante los próximos meses iniciaremos las pruebas dentro de Twitter Blue para saber qué funciona, qué no y qué es posible".

Twitter Blue es una suscripción de pago de Twitter que por 2,99 euros al mes los usuarios pueden disfrutar de funciones adicionales como acceder a artículos de pago de algunos medios, leer en modo lectura continua los hilos de Twitter dividido en varios mensajes, o deshacer un mensaje publicado unos segundos después.

¿Por qué no se ha incorporado hasta ahora la opción de editar mensajes en Twitter?

La principal razón por la que Twitter no permitía editar mensajes después de publicarlos es debido a la relevancia que puede adquirir un tuit gracias a los retuits. La red social quería evitar que un mensaje que tuviese mucha notoriedad por un motivo determinado, pudiese ser editado con un significado completamente distinto.

Esta es una de las cosas en las que podrían estar trabajando en la versión de prueba de la opción de editar, para evitar la difusión de informaciones falsas o malintencionadas.