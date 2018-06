Amaia Montero se defiende de los ataques tras su concierto en Cantabria: "No estaba borracha"

Amaia Montero la ha liado parda. La cantante, que está promocionando su nuevo disco 'Nacidos Para Creer', ha tenido que salir al paso de las críticas tras su último (y desastroso) concierto en las Fiestas de San Antonio de Renedo (Cantabria), donde la artista ofreció un directo lleno de altibajos, fallos de sonido y alguna que otra subida de tono por parte de la ex vocalista de La Oreja de Van Gogh.

"Teniendo en cuenta los problemas de sonido que tuve, era para haberse ido del escenario porque era tremendamente complicado", ha asegurado la cantante en TV3, que ha publicado un extracto de la entrevista en Youtube.

"Fue muy mala suerte, pero una cosa es eso y otra cosa es lo que estoy escuchando, lo que estoy leyendo, que son absolutas salvajadas y aberraciones... Entre eso y mi transformación de cara hace tres meses yo ya no sé", decía.

Los vídeos del fatídico concierto han corrido como la pólvora por las redes sociales durante las últimas horas. Los asistentes aseguraban que "una imagen vale más que mil palabras" y que "es vergonzoso que una artista profesional actúe en estas condiciones".

Aun así, Amaia Montero sigue asegurando que todo fue culpa de los fallos de sonido y del pinganillo que llevaba, que no funcionaba como tenía que funcionar. Además, la cantante ha aprovechado para desvelar que su nuevo disco, 'Nacidos para Creer', habla "precisamente de esto". "Es un ajuste de cuentas para toda esta gente que habla sin saber", cuenta.

"Si tú no sabes nada de mi, ni dónde ni con quién ni cuándo, si cuelgo a Dios o al Diablo en la pared, a qué me atreví, porque yo por lo menos me atreví a hacer cosas", termina la cantante.