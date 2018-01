Una costurera reconstruye el ala rota de una mariposa para que pueda volver a volar

La estadounidense Romy McCloskey es costurera y una gran amante de los animales, de hecho, las mariposas le apasionan. Por este motivo, no pudo resistirse a ayudar a una preciosa mariposa monarca que se encontró en su jardín con el ala rota.

Romy McCloskey no lo dudó ni un segundo cuando vio a esa preciosa mariposa en apuros, y en seguida decidió hacerle un trasplante de ala. Para ello, la costurera estadounidense utilizó: una toalla, un colgador de alambre, un palillo de dientes, unas tijeras, un contacto de cemento, un hisopo de algodón, unas pinzas, polvos de talco y un ala de mariposa. Esta fue la mesa de operaciones:

Romy explicó que "no hay necesidad de aplicar medicamentos para esta intervención ya que no tienen en las alas no hay recepción del dolor, al igual que en las uñas o el cabello". Así que comenzó la intervención, y atentos al resultado porque es espectacular. En apenas tres días esta mujer logró salvar a esta preciosa mariposa.

¡Así fue el cuidadoso proceso que siguió!

1."Asegurar la mariposa y cortar algunas partes, pero sin miedo, pues McClosey asegura que es como cortarnos el pelo o las uñas y no hace daño"

2."Con un poco de paciencia y mano firme ¡Bravo, trabajo conseguido! "

3."Aunque las líneas negras no coinciden por completo y le falta el punto negro propio de la (marca masculina) en el ala inferior derecha, volará"