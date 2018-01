THE KING OF THE BAR

Echan a Kit Harington de un bar por pelearse borracho jugando al billar

Kit Harington, quien da vida a Jon Snow en Juego de Tronos, ha sido expulsado de un conocido neoyorquino por pelearse borracho. Uno de los presentes grabó un vídeo del momento en el que le vemos discutir y obligado a abandonar el local por los miembros de seguridad.

@europa_fm | Barcelona | Actualizado el 08/01/2018 a las 11:14 horas