Elsa Pataky confiesa los problemas que tuvo al comienzo de su matrimonio con Chris Hemsworth

Elsa Pataky y Chris Hemsworth son una de las parejas más estables de Hollywood, sin embargo no todo es perfecto. Hace un tiempo se filtró una imagen de una pelea que habían tenido en público y ahora ha sido ella la que ha relatado que sus inicios como matrimonio fueron difíciles.

En una entrevista a Elle Australia, Pataky ha hablado de su relación con el actor, de su familia y de todo lo que conlleva ser una estrella y a la vez ser madre de tres hijos.

"Es interesante cómo puedes ser una mujer con éxito, que trabajado toda su vida, y cuando tienes hijos de pronto, tu carrera no es tan importante, ni la aprecias tanto. Y llegas a pensar, '¿Qué estoy haciendo? Toda la vida he estado luchando para tener esto y ahora no sé si realmente es lo que quiero'", confiesa la actriz, añadiendo que cree que "De alguna manera es injusto, ya que no creo que los hombres pasen por eso. Pero cuando te conviertes en madre, todo lo que alguna vez fue importante pasa a un segundo plano. Cambias mucho, maduras y ves la vida de otra manera. Aprendes tantas cosas...".

Además de hablar de su experiencia como madre, y de cómo le ha cambiado la vida, Elsa Pataky también ha recordado sus inicios con Chris Hemsworth y cuando nació India Rose, su primera hija.

A pesar de haber vivido etapas más complicadas de lo esperado, la actriz ha querido lanzar un mensaje a todas aquellas personas que tienen miedo de tomar ciertas decisiones. "Siempre le digo a las personas que no teman de salirse de su zona de confort, porque si tienes ese miedo te perderás de mucho en la vida. Casi ninguna de las personas que he conocido que han tenido el coraje de dejarlo todo y tener otra experiencia se han arrepentido. ¿A quién le importa lo que va a pasar?".

Sin duda, para muchos Elsa Pataky y Chris Hemsworth son un ejemplo a seguir.