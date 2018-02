Elsa Pataky le echa una carrera a caballo a su marido Chris Hemsworth

Está claro que los pantalones estilo pitillo son los más socorridos a la hora de ir cómoda y sencilla. Cuando no te encuentras a gusto con nada de tu armario, recurres siempre a esos pantalones estrella que nunca te defraudan. Los pitillo nos han sacado de muchos apuros, sí, pero es hora de dejen el revelo al nuevo 'must have': el pantalón negro ancho.