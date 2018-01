La explicación que Ricky Martin dio a sus hijos sobre por qué tienen dos padres

El cantante recurrió a la gestación subrogada hace nueve años para ser padre. Cuando nacieron los pequeños, Ricky Martin se ocupó solo de cu cuidado; pero ahora lo comparte con su marido Jwan Yosef, un pintor sirio. Y sí, decimos marido porque, como él mismo ha confesado, se ha casado tras casi dos años de relación: "Intercambiamos votos e hicimos todos los juramentos que había que hacer. Firmamos todos los papeles que necesitábamos, el acuerdo prenupcial y todo lo demás".

Ahora el artista ha revelado cómo fue el momento en el que sus hijos le preguntaron por qué tenían dos padres: "Mis hijos me preguntan acerca de tener dos papás y les digo que somos parte de una familia moderna. Es un hermoso sentido de libertad", detalló en la entrevista para la revista Out.

Además, ha asegurado que su misión es que la gente vea su situación como algo normal y no como algo extraño: "Mucha gente me dice: 'tus hijos salen en la portada de las revistas’, y yo solo les digo sí, porque quiero normalizar esto. Quiero que la gente me mire, mire a mi familia y diga: no hay nada malo al respecto. Es parte de mi misión y es parte de la misión de mis hijos".

La pareja parece estar más feliz que nunca con sus dos pequeños, y hace poco se han instalado definitivamente en Los Ángeles para poder pasar más tiempo juntos.