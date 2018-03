El joven al que Katy Perry besó en la audición de American Idol: "fue incómodo"

El concursante de 'American Idol' al que Katy Perry robó un beso en una de las audiciones ha roto su silencio y ha asegurado que el el momento fue "un poco incómodo". No obstante, el joven asegura que este embarazoso incidente le va a ayudar a que su música se conozca por todo el mundo.

ASEGURA QUE NO FUE ACOSO

Hace unos días os contamos la experiencia de Benjamin Glaze en el talent show 'American Idol', uno de los programas más famosos de la televisión americana. El joven estadounidense acudió con la intención de impresionar al jurado con su talento y lograr convertirse en uno de los concursantes.

Pero antes de actuar, Katy perry, que trabaja como jurado en este programa, le preguntó si alguna vez había besado a alguien. Algo, a lo que el joven respondió negativamente, alegando que nunca había tenido una relación y que esperaba a la chica adecuada para dar un beso.

La artista le pidió a Benjamin que se acercara para darle un beso y cuando este lo hizo, ella le giró la cabeza y lo besó en la boca.

Cuando el programa fue emitido, Katy Perry publicó un tweet en el que aparecía un GIF de Minnie Mouse besando a Mickey junto a los hashtags "#BenjaminGlaze #AmericanIdol". Sin embargo, la actuación de la artista indignó muchísimo a las redes sociales, que comenzaron a arrementer duramente contra ella.

Pues bien, Benjamin Glaze rompía su silencio hace unos días y reconocía en declaraciones para el diario New York Times que fue un momento bastante incómodo para él: "Estaba un poco incómodo. Quería guardarlo para mi primera relación. Yo quería que fuera especial ".

"Si ella hubiera dicho: '¿Me besarías?' No, hubiera dicho que no. Sé que muchos chicos dirían, '¡Diablos, sí!' Pero para mí, fui criado en una familia conservadora y me sentí incómodo de inmediato. Quería que mi primer beso fuera especial ", ha asegurado el joven.

No obstante, Benjamin ha desmentido que este incidente sea acoso sexual por parte de la cantante. De hecho, él mismo ha asegurado que podría llegar a beneficiarle en su carrera como artista: "Me alegra que lo haya hecho porque es una gran oportunidad para sacar mi música".

Por su parte, Katy Perry no ha querido pronunciarse al respecto.