Katy Perry adora ir al cine y tiene muy claro cómo evitar que sus fans la reconozcan

Katy Perry es una estrella a nivel internacional por lo que la privacidad en su vida no es muy habitual. Vaya donde vaya, la cantante se ve acorralada por cientos de fans, cámaras... Por este motivo la estadounidense se ha visto obligada a idear algunas tácticas para evitar que la reconozcan por la calle y poder así preservar su intimidad en algunos aspectos de su vida.

"Realmente, es como caminar en la cuerda floja" afirmaba Katy Perry a los periodistas durante la rueda de prensa de su programa American Idol. Además, la cantante de 33 años ha querido dar un consejo a aquellos que se encuentran en una situación similar a la suya: "No tienes que responder cualquier pregunta. No estás bajo juramento, e incluso cuando lo estás, ya sabes. Así que no tienes que responder preguntas y no tienes que dejar migajas en todas las redes sociales si no lo quieres hacer. Pero, algunas personas hacen eso y necesitan eso y es una herramienta y toda la cosa".

No obstante, la artista no es inmune a la era digital; es bastante activa en redes sociales y como ella misma confesaba: "amo las películas. Amo viajar. Amo la cultura. Amo los museos de arte moderno. Pero, soy como cualquiera, me desplazo".

Concretamente, Katy Perry desvelaba su truco para pasar desapercibida y no ser reconocida cuando va al cine: "Uso atuendos deportivos de Adidas"."Ya sabes, así como Elton John y Madonna, como los han usado durante toda su carrera. Ese es el truco. Usa lo mismo y a nadie le importará", afirmaba la estrella.