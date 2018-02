Penélope Cruz cambia el final de los cuentos que le lee a sus hijos

Penélope Cruz ha dejado claro una vez más que antes que actriz y estrella es madre, y que como tal se esfuerza cada día por dar la mejor educación posible a sus dos hijos. Pe ha revelado en una entrevista para la revista 'Porter Edit' que habitualmente cambia los finales de los cuentos que le lee a sus hijos.

"Los cuentos de hadas son vitales porque se trata de las primeras historias que escuchas de pequeño, de boca de tu padre y de tu madre", explica la actriz en dicha entrevista. "Así que, cuando se los leo a mis hijos por la noche, siempre cambio los finales; siempre, siempre. Que les jo**n a Cenicienta y a la Bella Durmiente y a todas las demás. Hay demasiado machismo en esas historias y eso puede afectar a la manera en que los más pequeños ven el mundo. Si no tenemos cuidado, pueden empezar a pensar: 'Ah, así que es el hombre el que lo decide todo'", revela Penélope con toda naturalidad.

Uno de los modos que tiene la intérprete de modificar los finales es, por ejemplo, suprimiendo la típica boda de los cuentos de hadas que se presenta como solución a todos los problemas y tristezas de la protagonista. "En mi versión de la Cenicienta, cuando el príncipe le pregunta si quiere casarse con él, ella le contesta: 'No, gracias, no quiero ser una princesa. Quiero ser astronauta, o chef'", confiesa la oscarizada actriz.

Penélope se suma así a la lucha contra la opresión de la mujer, no solo en la industria de cine, sino en todos los campos de trabajo. "Tienen que cambiar las reglas de nuestra industria, y no solo de la nuestra, también de todas las otras en las que a las mujeres todavía se las oprime. No puede quedarse solo en algo que aparezca en las noticias durante unos meses para que pasemos después a otra cosa", aclara la madrileña. ¡Bravo, Pe!