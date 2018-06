Russell Crowe reaparece irreconocible y sin armadura de gladiador (que la tiene Ed Sheeran)

Pero claro, aunque lo recordamos como un fornido madurito, ¡hace ya 18 años del estreno de la película! y el actor tiene ahora 54 años. Máximo Décimo Meridio en la exitosa Gladiator, papel por el que se llevó un Óscar en 2001, ¡hace más de 17 años! Pero parece que cuando se trata de actores y actrices de Hollywood, el tiempo debería pasar de forma diferente.

El actor visita en Roma con motivo del espectáculo benéfico 'Il Gladiatore', de la mano de la compañía sinfónica Orchestra Italiana del Cinema dirigida por Stephen Freer, y del responsable de la banda sonora nominada a un Oscar, Hans Zimmer. Una proyección para solo 300 asistentes, que pretende recaudar fondos para la lucha internacional contra la poliomielitis y para la construcción de un ascensor en el Coliseo, que eleve hasta el tercer nivel a las personas en silla de ruedas. El dinero, por tanto, se destinará a la Campaña End Polio Now, la Organización Mundial de la Salud, Unicef y los Centros estadounidenses para el control y la prevención de enfermedades.

Crowe también participará el día 8 y 9 en las dos proyecciones abiertas al público programadas en el Circo Máximo, siempre con la Orchestra Italiana del Cinema y con la participación en vivo de la cantante Lisa Gerrard.

EL GLADIADOR SIN ARMADURA

Casi más llamativo que su aspecto, es la confesión que el actor ha hecho, y es que ¡ya no tiene la armadura con la que dio vida a Máximo Décimo Meridio (bueno, una de ellas). El actor ha tenido que subastarla para recaudar dinero para el divorcio con su esposa: "Ed Sheeran la compró, que además de ser un gran cantante y compositor, es sobre todo un amigo y mi compañero de bebida, y de todos modos vendí solo la armadura que llevo en la escena en la que me matan, conservo todas las demás". ¿En serio? Después de convertirse en Lannister y salir en Juego de Tronos, ¡ahora Ed Sheeran se compra la armadura de Gladiator! Por favor, ¡queremos verle vestido de general del ejército romano en un concierto!

Preguntado por ello, asegura que subasta salió bien y "el caso de divorcio terminó el 9 de abril a las 12:30 a.m. Lo digo para no recordar los detalles del evento". "Ahora lo que más me gusta es poder estar junto a mis hijos, para escuchar y para hacer música con ellos", comenta.

CAMBIOS DE ASPECTO

Hace unos meses ya pudimos ver el llamativo cambio físico de Russell Crowe en unas imágenes junto a su hijo menor, fruto de su relación con su ex mujer Danielle Spencer, jugando al basket en una plaza de Sydney, en Australia, con la barba blanca, algunos kilos de más, y llevando una ropa deportiva que no le acababa de favorecer.

No es la primera vez que vemos un cambio significativo en el peso del actor, ya que suele hacer dieta cada vez que el guión lo exige, como en 2016 para el rodaje de Dos buenos tipos (The Nice Guys) junto a Ryan Gosling, cuando llegó a pesar hasta 120 kilos. Y eso, sumado al hecho de que su complexión es más bien grande y que tiende a coger peso si se descuida, le complica la vuelta a su peso ideal.

En cualquier caso, recordemos que tiene 54 años, y que el tiempo no pasa en balde ni siquiera para un general del ejército romano.