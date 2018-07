El día que Ed Sheeran se convirtió en un Lannister en 'Juego de Tronos'

SÉPTIMA TEMPORADA DE LA SERIE

De 'Castle on the Hill' a Los Siete Reinos. El regreso de los nuevos capítulos de Juego de Tronos era uno de los acontecimientos más esperados del verano, pero lo que no imaginaban los seguidores de la serie era el cameo del cantante Ed Sheeran, que cambió la guitarra por la espada y 'Shape of You' por un cántico medieval. Atención: esta noticia contiene spoilers. Si no has visto el primer capítulo de la séptima temporada, lee bajo tu responsabilidad.