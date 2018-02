Las Spice Girls abrirán un sello discográfico para apoyar el talento femenino

Menudo escándalo se montó en las redes sociales en cuanto Victoria Beckham publicó en su cuenta de Instagram la imagen del esperado reencuentro de las Spice Girls para planear su regreso. Mel B, Mel C, Victoria, Geri Halliwell y Emma Bunton posaban sonrientes en la fotografía sin darse cuenta de que detrás de ella se podía apreciar los restos de una supuesta sustancia estupefaciente encima de un teléfono móvil. En un segundo, la red se llenó de especulaciones.

También fue muy comentado el extraño cambio de tono de piel de Mel B. Cuando era joven, la spice era conocida como la spice afroamericana, aunque en realidad es británica. Sorprende mucho que su piel es más pálida ahora que hace veinte años. En las redes sociales la han acusado de hacerse un blanqueamiento de piel, igual que Michael Jackson.

El regreso de las Spice Girls supondrá que cada una de ellas se embolse 10 millones de libras, según recoge el diario The Sun. El contrato incluye la aparición en un programa de televisión en China, su visita a un talent show y la grabación del álbum de grandes éxitos, además de los derechos de imagen. Eso sí, no harán gira y no se subirán a ningún escenario a cantar en directo. Eso sí, el regreso todavía no tiene fecha confirmada.

Por si fuera poco, las Spice Girls tienen pensado poner en marcha un sello discográfico para apoyar el talento femenino. Así lo afirma Dan Wootons en The Sun, que supuestamente ha tenido acceso a la conversación que mantuvo el grupo en casa de Mel C.